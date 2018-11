Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroder Real Estate annonce avoir vendu mi-novembre une participation de 50% dans l'immeuble de bureaux Chevaleret. Cette vente – réalisée pour le compte d'Immobilien Europa Direkt (IED), un véhicule d'investissement de la Zurich Investment Foundation – a été conclue sur la base d'une valeur d'actif de 230 millions d’euros. L'immeuble de bureaux Chevaleret est situé dans le 13ème arrondissement de Paris, à proximité de la ZAC Paris Rive Gauche, « l'un des quartiers de bureaux les plus recherchés et dynamiques de la capitale », souligne le communiqué.Schroder Real Estate avait réalisé l'acquisition de cet immeuble de 9 étages et d'une superficie de 24 000 mètres carrés en avril 2014, après avoir identifié cet actif comme une opportunité d'investissement " value-add ".L'immeuble, pré-loué à environ 60% lors de l'acquisition, a fait l'objet d'une restructuration lourde pour un budget de 42 millions d'euros (soit 1 750 euros par mètre carré). Les travaux se sont achevées dans les délais et la commercialisation a été finalisée avant la livraison en janvier 2016.