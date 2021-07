Schroders Capital lève 335 millions d’euros via un fonds d'infrastructure 27/07/2021 | 12:22 Envoyer par e-mail :

Schroders Capital a annoncé avoir levé 335 millions d'euros pour son fonds Schroder Euro IG Infra Debt Fund V (Fonds V). Le Fonds V, géré par l'équipe spécialisée dans les infrastructures de Schroders Capital, vise à investir dans des opportunités de dette senior Investment Grade européenne. Le fonds a pour objectif de lever 750 millions d'euros d'engagements au total.Lancé en 2021, il s'agit du cinquième millésime de la stratégie de dette senior dont le prédécesseur, le Fonds IV, a levé près de 680 millions d'euros.



Le Fonds IV est déjà déployé à plus de 80 % après avoir participé à des opérations telles que le financement d'entreprises ferroviaires, d'infrastructures numériques et des transactions axées sur les énergies renouvelables.



Le Fonds V aura une stratégie similaire à celle du Fonds IV, principalement dirigée sur les investissements dans la dette " brownfield " en Europe et avec un objectif de spread de l'ordre de 200 points de base. Le fonds met l'accent sur la diversification de son exposition à la dette entre les différents secteurs et zones géographiques.





