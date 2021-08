Schroders Capital a annoncé le renforcement de son activité immobilière avec la nomination de James MacNamara au poste de Responsable des stratégies immobilières d’exploitation. James arrive de SVP Global où il était co-responsable de l'immobilier européen. Il prendra sa fonction nouvellement créée le 1er septembre prochain, sous la responsabilité de Sophie van Oosterom, Responsable mondiale de l'immobilier de Schroders Capital.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, James renforcera l'équipe de gestion hôtelière aux côtés de Frédéric de Brem, Responsable de l'immobilier hôtelier de Schroders Capital, et de Stéphane Obadia, Responsable de l'investissement hôtelier.



En outre, il dirigera les activités d'identification et de recherche de nouvelles opportunités d'investissement stratégiques pour développer les stratégies immobilières d'exploitation de Schroders dans les classes d'actifs traditionnelles et nouvelles, en s'appuyant sur l'expertise déjà solide de Schroders Capital en matière d'hôtellerie et d'exploitation.



Cette nomination fait suite au succès du closing du premier fonds hôtelier européen d'exploitation de l'équipe, Schroders Capital European Operating Hotels Fund, qui a récemment dépassé son objectif de collecte en attirant 525 millions d'euros d'engagements du fait d'un intérêt marqué de la part des investisseurs et d'un large éventail d'opportunités.



James MacNamara peut se prévaloir de plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement. Il a occupé des postes de direction sur les marchés de l'immobilier et du capital-investissement chez Kildare Partners, Mount Kellett Capital Management et Perella Weinberg Partners.