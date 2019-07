Schroders acquiert une participation majoritaire dans BlueOrchard

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders a annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans le spécialiste de l'investissement à impact BlueOrchard. Fondée en 2001, la société est un pionnier du secteur de la microfinance et de l'investissement à impact. Aujourd'hui, il offre des solutions d'investissement à impact dans diverses classes d'actifs, incluant le crédit, le private equity et les infrastructures durables, avec une forte expertise de mandats innovants alliant des financements publics et privés.Son activité d'investissement à impact représente environ 3,5 milliards de dollars d'encours au 30 mai 2019 et est déployée à l'international.Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués.Pour le gestionnaire d'actifs, ce partenariat avec BlueOrchard contribue au développement de son expertise en matière d'investissement durable. Cette opération contribue à répondre aux attentes de ses clients, qui sont de plus en plus en quête d'investissements ayant un impact positif sur la société et sur l'environnement, tout en générant des performances financières. Elle accélère également la croissance de Schroders sur la dette privée et le private equity dans les marches émergents.L'équipe dirigeante, les process et les stratégies gérées par BlueOrchard ne seront pas modifiés. Peter A. Fanconi reste Président du Comité de Direction et Patrick Scheurle Directeur Général de BlueOrchard. Schroders nommera Peter Harrison (son Directeur Général), Georg Wunderlin (son Directeur mondial des Actifs Privés), et Stephen Mills (Président Exécutif de Schroder Adveq) au conseil d'administration. Le Comité de Direction de BlueOrchard, composé de représentants de Schroders et de BlueOrchard, décidera collectivement des décisions stratégiques.