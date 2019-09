Schroders crée la gamme thématique Global Transformation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders annonce le lancement de sa gamme Global Transformation, une suite de fonds conçus pour offrir à ses clients une exposition active à long terme à des thèmes influents et persistants qui transforment notre planète et notre vie quotidienne. Elle vise à découvrir et à investir dans des entreprises qui ont la capacité d’innover et de s'attaquer aux déséquilibres de notre monde, que ce soit entre les populations et les ressources ou entre l'offre et la demande dans les différents marchés.Elle recherchera des opportunités à long terme liées à ces thématiques, notamment l'urbanisation, le changement climatique, la disruption, l'innovation dans les soins de santé et la transition énergétique.