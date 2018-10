Schroders et Lloyds Banking Group discutent une alliance dans la gestion de fortune

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gestionnaire d’actifs Schroders a confirmé discuter une alliance dans la gestion de fortune avec la banque Lloyds Banking Group. Il a réagi à une information de Sky News selon laquelle Lloyds allait fusionner sa division gestion de fortune dans une nouvelle co-entreprise avec Schroders, dans laquelle elle détiendrait 50,1% du capital et le gestionnaire d’actifs, le solde. La gestion de fortune de Lloyds Banking Group représente 13 milliards de livres d’actifs sous gestion.La création de cette co-entreprise ferait partie d'un accord en trois parties entre les deux sociétés. Schroders serait en effet chargé du contrat de gestion des 109 milliards de livres d'investissement de Scoottish Widows, propriété de la banque britannique.Le mandat est détenu par Standard Life Aberdeen, mais Lloyds Banking Group y a mis un terme dans des circonstances houleuses car il estime que la fusion du premier avec Standard Life a créé un important groupe avec lequel il était en concurrence. Le différend entre Standard Life Aberdeen et Lloyds Banking Group fait actuellement l'objet d'un arbitrage indépendant.Le troisième volet implique le gestionnaire de fortune Cazenove, qui appartient à Schroders et dont Lloyds Banking Group prendrait 19,9%.Sky News précise que la gestion de fortune de Lloyds Banking Group et ces 19,9% seraient valorisés chacun 250 millions de livres." Les discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude que ces discussions mèneront à la conclusion d'un arrangement officiel", a indiqué Schroders. Une autre annonce sera faite si besoin.