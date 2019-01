Schroders lance le fonds SISF European Sustainable Equity Fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders a annoncé le lancement du fonds actions européennes responsable Schroder ISF European Sustainable Equity Fund, qui offre aux investisseurs la possibilité d'exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré selon la stratégie « blend » sans biais de style de l’équipe actions européennes, qui repose sur une recherche fondamentale approfondie et totalise un encours sous gestion de 15 milliards d’euros.L'approche responsable du fonds recourt à une méthodologie propriétaire, appelée Context. Elle vise à identifier les entreprises présentant les meilleurs profils responsables dans chaque secteur, ainsi que celles classées comme " en amélioration ", tout en excluant celles qui tirent 10 % de leurs revenus du tabac, des armes, des combustibles fossiles, de l'alcool ou des jeux.Le fonds Schroder ISF European Sustainable Equity est géré par Nicholette MacDonald-Brown, co-responsable de la recherche et de la gestion actions paneuropéennes chez Schroders, et Scott MacLennan, en tant que co-gérant.