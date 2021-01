Schroders nomme Chantale Pelletier au poste de Global Head of Infrastructure 13/01/2021 | 17:28 Envoyer par e-mail :

Schroders a annoncé la nomination de Chantale Pelletier au poste de Global Head of Infrastructure, en charge de la croissance et du développement de son activité « Infrastructures » à l'échelle mondiale. Chantale, qui assumera cette fonction à partir de fin mars 2021, sera également Présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du groupe Schroders spécialisée dans le financement d'infrastructures (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires).



Chantale aura pour principal objectif le développement de l'activité " Infrastructures " de Schroders au niveau mondial sur toute une gamme de secteurs d'investissement tels que les transports, les énergies renouvelables et traditionnelles, les infrastructures numériques et les services publics. Elle sera rattachée à Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets chez Schroders.



Chantale vient de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), l'un des plus importants investisseurs mondiaux en infrastructures et le second plus gros institutionnel du Canada avec un encours sous gestion de 333 milliards de dollars canadiens (environ 218 milliards d'euros au 30 juin dernier).



Elle a passé plus de 20 ans à la CDPQ, où elle a occupé différents postes de direction à l'échelle mondiale, supervisant de nombreux projets internationaux d'investissement en infrastructures.



Chantale a joué un rôle essentiel dans la constitution et la gestion du portefeuille d'infrastructures de la Caisse, dont le montant s'élevait à 27,8 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019 (soit environ 18,2 milliards d'euros).



Elle a également assumé un rôle de premier plan dans de nombreuses transactions, notamment des investissements dans l'aéroport d'Heathrow et le parc éolien offshore London Array et l'acquisition d'une participation dans la société Eurostar par le biais d'un partenariat.



Plus récemment, dans son rôle de Managing Director for Capital Solutions, Chantale était chargée de définir et de mettre en œuvre la stratégie de la CDPQ en matière de solutions d'investissement dédiées destinées à l'international.





