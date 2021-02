Schroders nomme Nathaële Rebondy Head of Sustainability pour l’Europe 23/02/2021 | 11:43 Envoyer par e-mail :

Nathaële Rebondy a été promue au poste de Head of Sustainability pour l'Europe, en charge de la promotion et de l'implémentation de la stratégie ESG de Schroders dans la région. Au sein de ce nouveau poste qui reflète l'engagement fort de Schroders à intégrer encore davantage les aspects de durabilité et d'équité dans ses relations clients et ses propositions, Nathaële Rebondy sera amenée à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes internes et fera notamment le lien entre les équipes de distribution européennes et l'équipe ESG à Londres.



A ce titre, elle sera rattachée à la fois à Karine Szenberg, Head of Europe et à Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment.



Nathaële Rebondy a rejoint Schroders en 2015 et était, jusqu'à très récemment, à la tête du Marketing et du Service Client en France.





