Schroders nomme Rory Bateman au poste de directeur de la gestion actions

Schroders a annoncé la nomination de Rory Bateman, responsable depuis 5 ans du pôle Actions européennes et britanniques, au poste de directeur de la gestion actions, qui recouvre un encours sous gestion de 173,1 milliards de livres (195 milliards d’euros) au 30 juin 2018. Il prendra cette nouvelle fonction en mars 2019. Rory Bateman a rejoint Schroders il y a 10 ans. Il prendra la tête des équipes actions à la suite de Nicky Richards, qui assumera désormais un rôle de conseil auprès de la direction du groupe.Avant de prendre la responsabilité des équipes actions européennes et britanniques en 2013, Rory Bateman était co-gérant du fonds SISF European Large Cap Fund. Ce pôle représente un encours de plus de 45 milliards d'euros et une large gamme de stratégies.