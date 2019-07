Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders renforce son pôle Actifs Privés en portant sa participation dans Secquaero Advisors SA (Secquaero) de 50,1% à 100%. En 2013, Schroders a acquis 30% de Secquaero et a conclu un partenariat pour répondre à l'intérêt croissant des clients institutionnels pour les Insurance Linked Securities. Depuis le mois de juin 2013, Secquaero a joué le rôle de conseiller exclusif de Schroders concernant les stratégies d’investissement ILS.Depuis le début de ce partenariat, l'équipe d'investissement de Schroders, assistée par Secquaero, est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement institutionnel pour les ILS.En février 2016, Schroders a augmenté sa participation dans Secquaero à 50,1%. En pleine propriété, Secquaero sera entièrement intégré à l'unité des actifs non cotés de Schroders.Dirigée par Dirk Lohmann et basée à Zurich, l'équipe combinée s'occupant des stratégies liées à l'ILS opérera au sein de Schroder Investment Management (Suisse) AG et portera le nom de Schroders Secquaero.