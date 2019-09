Schroders recrute une responsable du crédit durable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders poursuit le développement de son expertise en matière d'investissement durable avec le recrutement de Saida Eggerstedt au poste de responsable de la gestion crédit durable. Elle rejoint l'équipe de Patrick Vogel, directeur de la gestion crédit Europe de Schroders. Dans ses fonctions, elle sera également gérante de fonds crédit durables et travaillera en partenariat avec l'équipe Investissement durable de Schroders, dirigée par Jessica Ground.Saida Eggerstedt apporte plus d'une décennie d'expérience dans la gestion de stratégies de crédit durables pour une clientèle d'investisseurs institutionnels et de distributeurs. Avant de rejoindre Schroders, elle était en charge du crédit corporate et financières chez Deka Investment. Avant Deka, Saida gérait des portefeuilles de crédit, y compris des stratégies durables, chez Investissements Standard Life. Elle a également été responsable du crédit à haut rendement chez Union Investment.