Schroders renforce son équipe Immobilier à Paris

Schroder Real Estate Investment Management (SREIM) a annoncé la nomination de Laurent Dubos en tant que Head of France, ainsi que le recrutement de Raphaël Berdot en tant qu’Investment Manager dans l’équipe Immobilier à Paris. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Dubos continuera de développer l’équipe d’investissement basée à Paris. Il se concentrera sur les nouveaux investissements ainsi que sur la mise en œuvre de la stratégie de création de valeur pour les actifs gérés pour le compte des fonds et clients en France, Belgique et au Luxembourg.Laurent Dubos a rejoint SREIM en tant que Deputy Head of France il y a bientôt deux ans et apporté une contribution significative. Bénéficiant de 14 ans d'expérience en investissement et développement et s'appuyant sur l'approche active de création de valeur de son équipe, Laurent Dubos a déjà impacté favorablement les rendements des investissements des clients et stratégies de SREIM en France et en Belgique.Avant de rejoindre Schroder REIM en 2018, Laurent Dubos était directeur général en charge des activités tertiaires de Woodeum. Précédemment il a travaillé pour AEW Europe, Cleaveland REIM, Unibail-Rodamco et Ernst & Young. Laurent Dubos est diplômé de l'ESSEC et Membre de la Royal Institution of Royal Surveyor