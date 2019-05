Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders annonce l'acquisition de Blue Asset Management (Blue), une société de gestion immobilière allemande basée à Munich. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Créée en 2009 par les trois directeurs généraux fondateurs Dr Artus Pourroy, Thomas Wiegelmann et Tino Lurtsch, Blue gère 1,2 milliard d'euros d'actifs pour le compte de ses clients en Allemagne, Autriche et Suisse. Cette acquisition vient renforcer le pôle Actifs privés de Schroders, en apportant des ressources et une présence supplémentaires sur les marchés immobiliers allemand, suisse et autrichien.Blue est spécialisé dans l'immobilier commercial et résidentiel. Les trois fondateurs et leurs 17 employés rejoindront les équipes de Schroder Real Estate.