Schroders : son Fonds Stratégique des Territoires obtient le label « France Relance »

Destiné aux investisseurs professionnels ou assimilés, il a pour objet l'accompagnement des territoires dans le développement d'infrastructures durables.



Le fonds investira dans une dizaine de sociétés ou projets de service public, localisés principalement en France, et ce tout particulièrement dans les domaines de la transition énergétique, de la mobilité et de la révolution numérique.





