Schumer et d'autres sénateurs demandent à la FAA d'empêcher la réduction des sièges d'avion.

Les sénateurs, dont le chef de la majorité Chuck Schumer et Richard Blumenthal, ont déclaré que les compagnies aériennes réduisent la taille des sièges depuis au moins les années 1990 - l'espacement des sièges, qui détermine l'espace pour les jambes, passant de 32 à 28 pouces, et la largeur des sièges passant de 19 à seulement 16 pouces.

"Nous demandons instamment à la FAA d'examiner de manière exhaustive les facteurs de sécurité ayant un impact sur l'espacement, la largeur et la longueur des sièges et de s'assurer que ces facteurs de sécurité tiennent compte de l'ensemble du public américain - y compris les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et autres", ont écrit les sénateurs à Billy Nolen, administrateur par intérim de la FAA.

"La FAA devrait immédiatement émettre un moratoire interdisant toute réduction supplémentaire de la taille des sièges", ont-ils écrit.

La FAA et Airlines for America, un groupe commercial de l'industrie, n'ont pas immédiatement commenté la lettre.