Il a également nommé Mirko Bianchi, Keyu Jin et Amanda Norton comme membres non exécutifs, tandis que Kai S. Nargolwala et Juan Colombas ne se présenteront pas à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle du 29 avril, a déclaré le Credit Suisse dans un communiqué.

Le Financial Times a rapporté le mois dernier que Schwan ferait face à l'opposition de certains actionnaires majeurs.