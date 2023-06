Zurich (awp) - Le fabricant de matériaux composites Schweiter relève sa participation dans la société polonaise JMB Wind Engineering à 100%, contre 40% jusqu'ici. Cette transaction complète l'activité de la filiale 3A Composites dans les matériaux de base.

La société JBM, dont le siège se trouve à Goleniów en Pologne, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros avec 430 collaborateurs, écrit Schweiter jeudi dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

JMB est leader dans le développement et la production de kits de matériaux de base, principalement pour les produits en balsa et en PET destinés aux rotors d'éoliennes, avec des filiales en Pologne, au Portugal et au Brésil.

Schweiter avait acquis 40% de JMB en 2021. L'acquisition permettra à 3A Composites d'offrir à l'avenir un portefeuille de solutions encore plus large aux clients du secteur éolien, souligne la société zougoise.

