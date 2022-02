Scopia renforce sa participation dans Verra Mobility après l'arrivée d'un nouvel activiste au conseil d'administration de la société.

La société Scopia, basée à New York, qui est déjà l'un des dix plus gros investisseurs de Verra Mobility, a déclaré qu'elle avait augmenté sa participation de 4,4 % à 5 %, soit 7,8 millions d'actions, dans un document réglementaire.

Scopia a déclaré qu'elle prévoyait de discuter avec le conseil d'administration et la direction des moyens de stimuler le cours de l'action de Verra Mobility, mais n'a pas formulé de recommandations spécifiques. À l'avenir, cependant, le fonds spéculatif pourrait suggérer des changements de stratégie, y compris un appel à la vente de la société.

Un représentant de Verra Mobility, qui fournit des solutions technologiques aux gouvernements et aux districts scolaires pour rendre la mobilité plus sûre et plus facile, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société basée à Mesa, en Arizona, est évaluée à 2,5 milliards de dollars et le cours de son action a gagné 15 % au cours des 52 dernières semaines.

Scopia avait 2,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin de 2020, selon un dépôt réglementaire effectué en 2021.

Les mots utilisés dans le dépôt de Scopia font écho au langage utilisé par Inclusive Capital Partners, la société d'investissement fondée par Jeffrey Ubben qui a cimenté sa réputation d'activiste collaboratif alors qu'il dirigeait ValueAct Capital pendant deux décennies, l'année dernière.

Inclusive, qui disposait de 1,3 milliard de dollars d'actifs à la fin de 2020, a commencé à acheter sa participation de 6,7 % dans Verra Mobility en août et, fin décembre, l'une des partenaires de la société, Sarah Farrell, a obtenu un siège au conseil d'administration.

Comme les activistes font la chasse aux cibles, il est devenu plus courant que plusieurs d'entre eux investissent dans la même entreprise. Récemment, Starboard Value a pris une position dans Mercury Systems où Jana Partners pousse déjà au changement.