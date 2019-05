Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scor Investment Partners a signé un accord en vue de l’acquisition de Coriolis Capital, une société de gestion pionnière dans le domaine des Insurance-Linked Securities (ILS), investissant dans les obligations catastrophes, les options, la réassurance collatéralisée et les dérivés climatiques. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, Coriolis Capital deviendra une filiale à 100% de la filiale de gestion de portefeuille du réassureur, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre 2019.Avec cette première acquisition, Scor Investment Partners franchit une étape importante de son développement et étend ses capacités sur le marché des ILS, pour atteindre un montant agrégé de 2,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, opérant à la fois à Paris et à Londres.La plate-forme ILS combinée permettra à Scor Investment Partners de fournir notamment un meilleur accès au marché, une expertise supplémentaire en ingénierie financière et une infrastructure de fonds complémentaire."Avec cette acquisition, Scor accélère son développement dans le domaine de la réassurance alternative pour saisir les opportunités du marché et bénéficier de l'institutionnalisation des ILS en tant que classe d'actifs. La plateforme ILS ainsi constituée atteint une taille critique. Conjugué avec une démarche d'origination sur les marchés ILS auprès des clients de Scor Global P&C, en synergie avec ses équipes de souscription, ceci créera de nouvelles opportunités pour notre activité de gestion d'IL", a déclaré Denis Kessler, PDG de Scor SE.