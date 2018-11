Scor : création de Scor Europe dans la perspective du Brexit

21/11/2018 | 18:35

Scor annonce la création de Scor Europe SE, sa nouvelle compagnie d'assurance Dommages de Spécialités basée à Paris, qui a obtenu l'agrément auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).



' Cet agrément permet à Scor Europe SE d'exercer au sein de l'Espace Economique Européen (EEE) à compter du 1er janvier 2019. Ceci permet au Groupe de garantir, dans la perspective du Brexit, la continuité des services offerts à ses clients assurés ' indique le groupe.



Scor Europe SE souscrira l'ensemble des affaires, nouvelles et renouvelées, relatives à des risques situés au sein de l'EEE, qui ne pourront plus être acceptées par Scor UK Company Ltd. après la date effective du Brexit.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.