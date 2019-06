Scor : place une nouvelle obligation catastrophe de 250 M$

03/06/2019 | 09:31

Scor annonce avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital UK 2019, d'un montant de 250 millions de dollars.



La période couverte par Atlas Capital UK 2019 s'étend contre les risques à intervenir du 1er juin 2019 au 31 mai 2023. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité de régulation prudentielle britannique (PRA) et des autorités réglementaires britanniques.



Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 24 mai 2019, et son placement clôturé le 31 mai 2019.



' La politique de protection du capital (' capital shield policy ') constitue l'un des axes stratégiques du groupe Scor, qui recourt régulièrement aux instruments offerts par les marchés financiers, avec 16 opérations de cette nature réalisées depuis 1999 (obligations catastrophes, sidecars, obligations couvrant le risque de mortalité extrême, et un dispositif innovant de capital contingent) ' indique le groupe.



