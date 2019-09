Scottish Rugby renouvelle sa confiance à Elior UK pour la restauration et l'hospitalité de BT Murrayfield

Regulatory News:

Scottish Rugby a renouvelé sans attendre sa confiance à Elior UK, la filiale d’Elior Group (Paris:ELIOR) au Royaume-Uni, pour la restauration et l’hospitalité de BT Murrayfield, le plus grand stade d’Écosse. Cette collaboration est prolongée de cinq ans et court désormais sur les 12 prochaines années.

Depuis dix ans, Elior UK a contribué à faire de ce stade emblématique un symbole de fierté nationale, en cuisinant le meilleur des produits écossais pour les fans de rugby et tous les autres convives invités à profiter des nombreux espaces de réception et de conférence. Grâce au savoir-faire des équipes d’Elior, le chiffre d’affaires lié aux conférences et évènements a augmenté de 75 %, la durée de visite moyenne de 21 minutes, la vente au détail de 137 %, et le taux de satisfaction des convives de 98 %.

Kenny Finlayson, directeur général de BT Murrayfield pour Elior UK, déclare : « Nous avons dépassé le stade de la relation traditionnelle entre un client et un fournisseur, car toute l’équipe Elior a le sentiment d’appartenir à la grande famille du rugby écossais. Nous avons travaillé ensemble afin de proposer une offre de restauration haut de gamme adaptée aux besoins des convives. Pour être en phase avec la vision et les valeurs de la Scottish Rugby Union, nous avons transformé notre marque Murrayfield Experience en Scottish Rugby Hospitality, qui reflète mieux les services offerts et l’atmosphère créée. Nous sommes heureux de développer de concert nos activités dans ce lieu exceptionnel ».

Dominique McKay, président directeur général de Scottish Rugby, souligne : « La prolongation de notre contrat et de notre relation avec Elior est une bonne chose pour Scottish Rugby et Scottish Rugby Hospitality. La rénovation des loges dans le cadre de ce partenariat à long terme nous permet de garantir un service de qualité à nos clients. Cela nous permet également de faire vivre des moments plus forts aux visiteurs du BT Murrayfield, notamment les jours de match. »

Grâce à ce partenariat réussi, Elior a également remporté un certain nombre de récompenses prestigieuses ces dernières années :

Stadia of the Year, Sports & Leisure Catering Awards 2017,

Elior UK Star Site 2016,

Best Specialist Entertainment Venue Awards, Best Bar None 2016,

National Champion, Best Bar None 2016.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans six pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4 886 millions d’euros.

Ses 109 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs, le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale.

Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

