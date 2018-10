Scrutin au Brésil-Vers un second tour Bolsonaro-Haddad

par Anthony Boadle et Jake Spring

BRASILIA, 8 octobre (Reuters) - Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite brésilienne, arrive très largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 48% des voix, selon les résultats officiels actualisés du scrutin.

Ces résultats communiqués dimanche soir par le tribunal électoral portent sur 71% des votants, et le score du candidat du Parti social-libéral, nostalgique déclaré de la dictature militaire de 1964-1985, est bien supérieur aux derniers sondages communiqués avant le scrutin.

Un second tour lui sera cependant sans doute nécessaire, et Bolsonaro affrontera alors le 28 octobre prochain le candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, crédité de 27% des voix à ce stade du dépouillement.

Une estimation de l'institut de sondage Ibope pour la chaîne Globo TV donne Bolsonaro en tête avec 45% des voix contre 28% pour Haddad, entré tardivement en campagne après la confirmation de l'inéligibilité de l'ancien président Lula.

Le Brésil avait rarement été aussi divisé au moment d'aborder une élection, durant laquelle les 147 millions d'électeurs devaient aussi désigner les députés de la chambre basse du Congrès et renouveler les deux tiers des 81 sièges du Sénat.

Ancien officier âgé de 63 ans, victime d'une agression à l'arme blanche début septembre, Bolsonaro a convaincu de nombreux Brésiliens de voter pour lui par ses positions très dures contre l'insécurité et parce que sa carrière est exempte de toute accusation de corruption, tandis que le PT est impliqué lui dans l'un des plus vastes scandales de corruption mis au jour dans l'histoire du pays.

Mais il fait aussi office de repoussoir pour une grande partie de l'électorat en raison de propos jugés homophobes ou misogynes.

"NOUS RÉGLERONS CECI AUJOURD'HUI"

Des Brésiliens s'inquiètent aussi de l'impact sur la démocratie qu'aurait l'élection de Bolsonaro: nombreux sont ceux qui ne croient pas à la promesse de campagne faite par Bolsonaro de respecter les idéaux démocratiques.

A l'inverse, une partie de l'électorat, revancharde, ne veut pas d'un retour au pouvoir du Parti des travailleurs de Lula puis de la présidente Dilma Rousseff, destituée en 2016 pour avoir maquillé les comptes publics.

"Si Dieu le veut, nous réglerons ceci aujourd'hui", a dit Bolsonaro qui s'est rendu à son bureau de vote accompagné d'une infirmière. "Nous sommes sur une trajectoire ascendante et nous avons confiance dans la volonté du peuple brésilien de s'éloigner du socialisme", a-t-il ajouté.

Jair Bolsonaro s'est envolé pendant l'été dans les sondages en surfant sur la colère des Brésiliens contre la corruption de la classe politique et l'insécurité. Il a notamment promis d'assouplir la législation sur le contrôle des armes à feu afin que les Brésiliens puissent s'armer contre les criminels.

Entré tardivement dans la campagne, en septembre, après que la justice a confirmé l'inéligibilité de Lula, Fernando Haddad, ex-ministre de l'Education qui se décrit comme modéré, souhaite stimuler les investissements publics et abandonner toute privatisation.

Près des deux tiers des électeurs vivent dans le sud du pays, où se trouvent les deux plus grandes villes brésiliennes, Sao Paulo et Rio de Janeiro, qui penchent en faveur de Jair Bolsonaro. Un quart des électeurs résident dans des zones moins développées dans le nord-est du pays, bastion historique du PT.

(avec Rodrigo Viga Gaier et Gabriel Stargardter à Rio de Janeiro et Isabel Marchenta et Eduardo Simões à São Paulo Jean Terzian, Henri-Pierre André et Arthur Connan pour le service français)