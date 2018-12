Scrutin sous tension en RDC pour désigner le successeur de Kabila

par Giulia Paravicini et Alessandra Prentice

KINSHASA, 30 décembre (Reuters) - Les électeurs en République démocratique du Congo sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin présidentiel qui pourrait déboucher sur le premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays mais qui se déroule sous tension après que des violences sans précédent depuis plusieurs années ont éclaté ce mois-ci.

Cette élection présidentielle doit désigner le successeur de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, atteint par la limitation du nombre de mandats.

Elle pourrait déboucher sur la première alternance démocratique du pouvoir en RDC après des décennies de système autoritaire, de coups d'Etat et de conflits armés.

Toutefois selon les détracteurs, le vote sera terni par la fraude et Joseph Kabila, âgé de 47 ans et qui n'a pas exclu de se présenter à nouveau devant les électeurs en 2023, continuera de diriger le pays en coulisses.

Le scrutin devait initialement avoir lieu en 2016 mais a été reporté à plusieurs reprises, officiellement faute de moyens, ce qui a donné lieu à de violentes manifestations.

Malgré un nouveau report d'une semaine en raison de l'incendie qui a détruit plus tôt ce mois-ci des milliers de machines à voter dans la capitale Kinshasa, des diplomates et des observateurs électoraux estiment que les autorités ne sont pas suffisamment préparées, laissant craindre des violences similaires à celles qui ont secoué le pays après les élections de 2006 et 2011.

Des violences ont éclaté cette semaine dans l'est de la RDC après que la commission électorale (Ceni), invoquant des raisons de santé publique et de sécurité, a annoncé l'annulation du scrutin dans trois villes connues pour être des bastions de l'opposition et qui représentent plus de 1,2 million d'électeurs, sur un total de 40 millions d'électeurs inscrits dans tout le pays.

Plusieurs diplomates étrangers ont confié vendredi à Reuters que seulement 60% environ du matériel électoral prévu dans tout le pays était prêt.

Les bureaux de vote doivent ouvrir à 05h00 GMT et fermer à 16h00 GMT.

Selon des membres de l'opposition, le gouvernement tente de faire basculer l'élection en faveur d'Emmanuel Ramazani Shadary, un fidèle de Joseph Kabila que celui-ci a choisi comme candidat.

Les derniers sondages placent Emmanuel Ramazani Shadary en troisième position avec 19% des voix, derrière l'homme d'affaires Martin Fayulu (47%) et le chef du premier parti d'opposition Félix Tshisekedi (24%).

Fayulu et Tshisekedi se sont tous les deux déclarés confiants quant à l'issue du scrutin, mais le nombre de candidats en lice - 21 - pourrait faire le jeu du candidat du parti au pouvoir qui bénéficie en outre d'une couverture médiatique permanente de la presse officielle.

"Demain je serai président", a confié Shadary à Reuters samedi par téléphone. (avec Fiston Mahamba et Stanis Bujakera; Jean Terzian pour le service français)