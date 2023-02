Se bagarrant avec l'élite, le patron des mercenaires russes souhaite que les politiciens soient abattus

Alimentant un désaccord croissant avec l'élite politique et militaire russe, Prigozhin a évoqué les actions du dictateur soviétique Josef Staline pendant la Seconde Guerre mondiale pour excorner un gouverneur régional qui lui avait dit de s'en tenir à son activité alimentaire.

"Pendant la guerre de 1941-45, qui se répète aujourd'hui, Staline a tout simplement abattu des gens comme vous. Je pense que nous allons bientôt revenir à cette époque", a-t-il déclaré au gouverneur de Sverdlovsk, Yevgeny Kuivashev, selon son service de presse.

"Je suis sûr que le moment n'est pas loin où les gens atteindront le point d'ébullition et vous soulèveront, vous et des gens comme vous, sur des fourches", a-t-il ajouté, faisant allusion aux rébellions paysannes.

Prigozhin, 61 ans, qui a fait neuf ans de prison pour vol et agression de rue dans les années 1980, est sorti de l'ombre pour prendre un profil élevé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Ses combattants, qu'il présente comme étant parmi les meilleurs, sont le fer de lance d'une offensive dans l'est de l'Ukraine.

Vendredi, jour anniversaire de la guerre, il a annoncé que ses hommes - dont d'anciens prisonniers comme lui - avaient capturé une colonie ukrainienne à la périphérie de la petite ville minière de Bakhmut, qu'ils assiègent depuis des mois.

Le profil médiatique de Prigozhin, son influence politique et son penchant pour les attaques profanes contre les hauts gradés de l'armée et toute autre personne se trouvant sur son chemin ont suscité la colère de certains membres du gouvernement qui souhaitent qu'il soit maîtrisé.

Cependant, Prigozhin, qui s'est enrichi grâce à des contrats d'État attribués à une société de restauration qu'il contrôle, s'est avéré difficile à apprivoiser, étant donné le grand rôle de Wagner et le soutien qu'il reçoit de blogueurs militaires influents et de certains politiciens bellicistes.

UTILE À PUTIN ?

En début de semaine, il a accusé plusieurs gouverneurs régionaux de refuser d'enterrer les combattants de Wagner avec les honneurs militaires, les qualifiant de bureaucrates corrompus et sans foi ni loi.

Kuivashev, le gouverneur de Sverdlovsk, a répliqué vendredi via le média local 66.ru : "Si chaque homme d'affaires qui gagne de l'argent sur les repas scolaires essaie de diriger le pays, nous n'irons pas très loin", a-t-il déclaré.

"Chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Cuisinez des escalopes et faites bouillir des pâtes, et nous, dans les régions, nous nous débrouillerons nous-mêmes."

Depuis l'est de l'Ukraine, Prigozhin a répondu qu'il avait cessé d'être un homme d'affaires il y a un an et qu'il consacrait désormais sa vie à diriger ses combattants.

En plus de menacer Kuivashev, il a déclaré que le maire de Saint-Pétersbourg, avec qui il a une querelle de longue date, aurait également été exécuté à l'époque de Staline.

Certains analystes pensent que le comportement de voyou de Prigozhin est utile au Kremlin car il maintient l'élite dans la crainte de ce qui pourrait arriver si le président Vladimir Poutine devait se retirer.

D'autres, cependant, mettent en garde contre le fait que Prigozhin et d'autres personnalités en Russie possédant leur propre armée privée, comme le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, pourraient un jour devenir des voyous.

Une source proche des autorités russes a déclaré à Reuters en janvier que si le Kremlin considérait Prigozhin comme un opérateur utile, il maintenait des garde-fous non spécifiés sur les chefs de groupes armés. "Il existe un plafond (de croissance) et des mécanismes en place", a déclaré la source, qui a refusé de fournir plus de détails.