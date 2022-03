Se débrouiller pour vivre et pleurer les morts dans la ville assiégée de Mariupol.

La ville portuaire, qui comptait une population de plus de 400 000 habitants avant la guerre, a été un point stratégique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a commencé il y a cinq semaines, et a subi des bombardements quasi constants.

Près de 5 000 personnes ont été tuées, selon les estimations du bureau du maire lundi, et environ 170 000 personnes restent coincées au milieu des ruines, sans nourriture, chauffage, électricité ou eau courante. Beaucoup d'autres ont fui. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres.

Tout le monde semble connaître quelqu'un qui a été tué.

"Le 16 mars, notre ami conduisait une voiture, et une balle l'a atteint en plein dans la gorge. Cinq minutes plus tard, il était parti", a déclaré un homme qui n'a donné que son prénom, Pavel, debout à côté d'une tombe fraîchement recouverte et ornée d'une simple croix en bois, près de son garage.

La ville portuaire est devenue un charnier, les habitants enterrant leurs voisins et les membres de leur famille près des immeubles d'habitation où ils vivaient.

Pavel a déclaré qu'il était avec son ami Igor dans la voiture à ce moment-là et qu'il n'a réussi qu'à le ramener chez lui avant qu'il ne meure.

Marioupol a été prise pour cible dans une tentative apparente de la Russie de créer un pont terrestre entre la péninsule de Crimée, que la Russie a saisie de l'Ukraine en 2014, et les régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Elle qualifie ses actions d'"opération spéciale".

Les couloirs d'évacuation sécurisés n'ont fonctionné que sporadiquement, au mieux. Au lieu de cela, les résidents qui n'ont pas pu quitter la ville se cachent dans les sous-sols des immeubles et préparent ce qu'ils peuvent trouver comme nourriture à l'air libre.

"Nous cuisinons ce que nous trouvons chez les voisins. Un peu de chou, un peu plus de pommes de terre, nous avons trouvé du concentré de tomates, un peu de betterave", a déclaré Viktor, ancien ouvrier sidérurgique. Ils cuisinent à l'aide d'un barbecue rudimentaire et dorment dans un sous-sol, qu'il appelle leur "oasis de paix".

"Nous n'avons nulle part où prendre une douche, nous buvons de l'eau provenant de Dieu sait où", a déclaré une femme nommée Lyudmila, qui se trouvait dans le sous-sol avec Viktor.

"Ce n'est pas une vie pour un retraité", a-t-elle dit en souriant d'un air désolé.