Se loger coûte encore un peu plus cher en Suisse

Zurich (awp) - Les loyers ont augmenté en juin, tout comme sur le premier semestre, selon une étude. Des disparités régionales perdurent, au bénéfice notamment de la région lémanique et du Tessin.

En juin, les loyers ont augmenté de 0,6% en moyenne sur l'ensemble du territoire, quand ils ont crû de 0,7% au terme du premier semestre 2021, au regard du prix des offres immobilières, d'après le Swiss Real Estate Offer Index publié vendredi.

Les loyers n'ont toutefois pas augmenté partout en Suisse. Au Tessin (-3,0%), dans le Mittelland (-0,4%) et dans la région lémanique (-0,2%) et dans le nord-ouest du pays (-0,1%), la tendance était favorable en juin pour les personnes recherchant un logement. Les loyers ont en revanche connu une hausse en Suisse centrale (+0,7%), orientale (+0,6%) ou à Zurich (+0,5%), selon le relevé réalisé par ImmoScout 24 avec CIFI.

Les offres de biens immobiliers en propriété sont elles seulement en hausse. En juin, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 1,4% et ceux des appartements en copropriété de 1,0%. Sur les six premiers mois de l'année, les prix des maisons ont ainsi grimpé de 3,8% et ceux des appartements en copropriété de pas moins de 4,7%.

Ce gonflement des prix incite les habitants à louer plutôt qu'acheter, insiste Martin Waeber, directeur des opérations de Scout24, qui parle d'"augmentation de prix record sur le marché des biens immobiliers en propriété". Mais "si on ne veut pas absolument louer en centre-ville, on peut encore faire de bonnes affaires dans certaines régions", estime-t-il.

