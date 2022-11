Sea Ltd a licencié 10% de son personnel au cours des six derniers mois - The Information

Cette décision intervient à un moment où la plupart des entreprises procèdent à des coupes sombres dans leurs effectifs dans le cadre de leurs efforts de restructuration pour faire face à un éventuel ralentissement de l'économie.

La société sud-asiatique de commerce électronique et de jeux, qui a retiré ses prévisions de revenus du commerce électronique pour l'année en août, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En septembre, Bloomberg a rapporté que Sea s'apprêtait à licencier 3 % des employés de sa branche e-commerce Shopee en Indonésie, dans le cadre d'une vague plus large de suppressions d'emplois dans la région visant à freiner les pertes croissantes.

Au début du même mois, un rapport de Reuters citant des sources a également indiqué que Shopee se retirerait d'Argentine et fermerait des opérations locales au Chili, en Colombie et au Mexique, tandis que son unité de jeux Garena licencierait des centaines d'employés à Shanghai.

Lundi, le New York Times a rapporté qu'Amazon.com Inc. prévoyait de licencier environ 10 000 employés dans des postes d'entreprise et de technologie dès cette semaine.

Les actions de Sea, cotées aux États-Unis, se négociaient en baisse de près de 8 %.