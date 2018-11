Seadrill anticipe une année encore difficile en 2019

Le groupe coté à New York et à Oslo, dont le milliardaire John Fredriksen est le principal actionnaire et président, a publié mardi ses premiers résultats trimestriels depuis sa sortie en juillet de la procédure américaine sur les faillites dans laquelle il s'était placé en septembre 2017.

"Nous avons toujours su qu'au regard de l'offre excédentaire de puits, 2019 serait une année difficile, et notre opinion en la matière n'a pas changé", a dit le directeur général Anton Dibowitz.

Anton Dibowitz estime toutefois que la baisse des cours du Brent de la mer du Nord, passé sous les 60 dollars le baril après avoir touché en octobre un pic de quatre ans à 86 dollars, ne devrait pas freiner les investissements offshore des groupes pétroliers.

"La volatilité du prix du pétrole n'aide pas, mais notre marché est porté par les fondamentaux", a-t-il dit

"Fondamentalement, après des années de sous-investissement, il faut des barils offshore pour répondre à la demande mondiale qui continue de croître."

Seadrill demeure dans une situation difficile: sur ses 35 plates-formes de forage, seulement 16 étaient opérationnelles au troisième trimestre.

Le groupe norvégien s'attend à réaliser au quatrième trimestre un bénéfice ajusté inférieur à celui du troisième, en raison notamment de nouveaux contrats signés à des tarifs plus bas que les précédents. Mais Seadrill anticipe un relèvement des prix l'an prochain.

"Après avoir restructuré nos activités, nous sommes maintenant bien placés pour tirer parti de la reprise", a-t-il déclaré.

"Nous constatons déjà une amélioration des tarifs sur les contrats 2019/2020."

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

par Nerijus Adomaitis