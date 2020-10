Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans

LONDRES, 31 octobre (Reuters) - Légende du cinéma britannique, l'acteur écossais Sean Connery, premier à interpréter le rôle de James Bond, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille.

"Son épouse Micheline et ses deux fils Jason et Stéphane ont confirmé qu'il était mort paisblement dans son sommeil entouré par les siens", a fait savoir Nancy Seltzer, porte-parole de la famille de l'acteur.

Né à Edimbourg d'origines modestes, Sean Connery a exercé plusieurs métiers, laitier, polisseur de cercueils ou encore garde du corps, avant d'embrasser une carrière d'acteur qui l'a fait accéder à la notoriété et valu de nombreuses récompenses.

Le grand public retiendra avant tout le costume de "007", inspiré des romans de son compatriote Ian Fleming qu'il a endossé de 1962 à 1973 avant d'être remplacé par l'australien George Lazenby.

Il a ensuite dit à plusieurs reprises qu'il regrettait de n'être associé qu'à ce rôle, allant jusqu'à dire qu'il "détestait ce fichu James Bond".

Il a notamment tourné sous la direction d'Alfred Hitchcok (Pas de printemps pour Marnie), Michael Caine (L'Homme qui voulut être roi), Steven Spielberg (Indiana Jones et la dernière croisade) ou encore Jean-Jacques Annaud (Le Nom de la rose).

Farouchement attaché à l'Ecosse, Sean Connery n'a jamais caché ses sympathies pour la cause indépendantiste et s'est présenté devant la reine Elizabeth vêtu du tartan vert et noir du clan MacLeod, celui de sa mère, lorsqu'elle l'a anobli en 2000.

"Sean était une légende mondiale, mais avant tout et surtout, un patriote et un Ecossais fier", a commenté Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise et membres du SNP, le parti nationaliste écossais.

Sean Connery a épousé en 1962 l'actrice australienne Diane avant de divorcer et de se remarier avec l'artiste française Micheline Roquebrune en 1975. (Rédaction de Londres; version française Nicolas Delame)