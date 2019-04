Bourse de Wall Street : Séance calme en vue à Wall Street avant un déluge de résultats

* Les futures sur le Dow cèdent 0,23%, sur le S&P 0,27%, sur le Nasdaq 0,31%

* Halliburton et Kimberly-Clark recherchés après leurs résultats

* Le pétrole à de nouveaux pics de 2019

* Boeing, Tesla devraient peser sur la cote

22 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse à l'ouverture lundi, dans un marché probablement prudent avant un déluge de résultats de sociétés à partir de mardi.

Les futures sur indices laissent présager une ouverture en repli d'environ 0,2% pour le Dow Jones et de 0,3% pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Le marché était fermé vendredi pour le Vendredi Saint et bon nombre d'investisseurs auront prolongé leur week-end pour le lundi de Pâques, d'autant que les Bourses européennes ne rouvrent que mardi.

En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 0,08% dans de maigres volumes mais les indices chinois ont accusé leur plus forte baisse en quatre semaines (-2,31% pour le CSI300 et -1,70% pour le SSE Composite) dans la crainte d'un arrêt des mesures de soutien à l'économie au vu des indicateurs meilleurs que prévu publiés dernièrement.

Wall Street avait fini jeudi en légère hausse mais le S&P 500 a cédé 0,08% sur la semaine écourtée, mettant fin à une série de trois semaines consécutives de progression qui l'ont ramené à moins de 1% de son record de septembre.

La semaine qui commence verra la publication des comptes trimestriels de 155 des 500 composantes du S&P représentant une capitalisation boursière cumulée de plus de 9.000 milliards de dollars, soit plus de 35% du total de l'indice. Pas moins d'une dizaine de valeurs du Dow Jones sont au programme, comme Boeing, , Coca-Cola, Microsoft ou Exxon Mobil , auxquels il faut ajouter d'autres poids lourds de la cote comme Facebook ou Amazon.com.

A ce stade, sur 77 entreprises du S&P qui ont publié, 77,9% ont affiché des résultats meilleurs que prévu à comparer à des moyennes de 65% depuis 1994 et de 76% sur les quatre derniers trimestres. Mais pour l'ensemble du S&P, les analystes continuent de tabler sur une baisse de 1,7% des profits sur un an selon les données de Refinitiv, ce qui serait la première contraction depuis 2016.

Parmi les rares sociétés à publier lundi, le groupe de services pétroliers Halliburton voit ses résultats meilleurs qu'attendu salués par une hausse de 3,8% en avant-Bourse.

L'ensemble du secteur de l'énergie devrait profiter de la hausse de plus de 2% des cours du pétrole en réaction à la levée attendue des exemptions accordées par Washington à certains pays acheteurs de brut iranien. Le brut léger américain a atteint un nouveau plus haut de 2019 à 65,87 dollars et le Brent à 74,31 dollars.

Dans les produits de grande consommation, Kimberly-Clark a également publié des résultats meilleurs que prévu qui lui font gagner près de 5% en avant-Bourse, la meilleure performance du S&P 500 dans les transactions électroniques.

A la baisse, Boeing lâche 1,2% après un article publié samedi par le New York Times qui met en cause la qualité de sa production de 787 Dreamliner à son usine de Caroline du Sud, des informations démenties par l'avionneur.

Tesla abandonne 2,4% après la diffusion sur les réseaux sociaux chinois d'une vidéo montrant une de ses Model S en train d'exploser sur un parking de Shanghai.

Pinterest retombe de 1,9% après son bond de 28% jeudi pour son premier jour de cotation. Le broker Zephirin Group a entamé son suivi du titre avec un conseil de "vendre", en notant le caractère hautement concurrentiel du marché du partage de visuels.

(avec Sruthi Shankar à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)