Séance de progression modérée en Europe, Londres à la traîne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un séance relativement positive s'est écoulée mardi pour les indices boursiers européens, rassurés par la poursuite du rallye estival de Wall Street. Au moment de la clôture européenne, le S&P 500 américain progresse en direction de nouveaux sommets, à l'approche de la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale et de la réunion de Jackson Hole. Par ailleurs, la perspective d'une reprise, mercredi, des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, contribue à un certain optimisme parmi les investisseurs. Les prises de positions sont pour autant restées limitées, dans un contexte encore estival.

Hésitant en début de séance, l'indice Stoxx Europe 600 a terminé la journée en hausse de 0,28%. Le secteur bancaire a soutenu la tendance, avec un gain de 1,2% pour l'espagnol Banco Santander ou le français BNP Paribas, alors que ces titres avaient fait les frais des inquiétudes récentes vis-à-vis de la Turquie. A Milan, UniCredit a aussi sensiblement progressé (+2%). Parmi les principales places du Vieux Continent, Francfort a gagné 0,43%, profitant de la poursuite du rebond de Bayer, et Paris a gagné 0,54%. A contre-courant, FTSE 100 londonien a perdu 0,34%, après notamment une nouvelle publication de résultats décevants parmi les minières, en l'occurrence de la part de BHP Billiton qui a cédé 2,1%. (gbayre@agefi.fr) ed: ACD

