Séance écourtée avant Noël

Faisons semblant de penser que cette demi-séance sera décisive, puisque personne n’est dupe, la période qui s’ouvre devant nous se prête davantage à l’élaboration de bilans pour l’année en cours et de prévisions pour l’année suivante. C’est justement le programme que je vous réserve ce matin, en me permettant un crochet puisque je vous amène vers une thématique que j’affectionne, celle des matières premières.

Je vous glisse ci-dessous les performances depuis le 1er janvier des principales matières premières, que j’ai classé en quatre catégories – l’énergie, les métaux industriels, les métaux précieux puis les matières premières agricoles.

A première vue, 2020 est un excellent cru pour la majorité des commodités, à l’exception du pétrole, qui, rappelez-vous, s’est enfoncé en territoire négatif pour la référence américaine en avril dernier, du jamais vu. Il faut dire que la baisse du billet vert y est aussi pour quelque chose puisque toutes ces matières premières sont listées ici en dollar américain.

L’année a été particulièrement prolifique pour les métaux de base, avec en tête de gondole le cuivre (qui gagne 26% depuis le 1er janvier) mais surtout le minerai de fer et ses 65% de hausse annuelle. En quelques mots, la combinaison d’une forte demande chinoise, qui relance à coups de milliards son économie et d’une offre minière "à la traîne", pénalisée par des investissements insuffisants et des perturbations ponctuelles causent de fortes tensions sur les prix. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici – Momentum sur les compagnies minières ? ; et ici - L’Edito des Commo : Minerai de fer, prévisions de Goldman Sachs et pétrole de schiste à la découpe.

Les métaux précieux n’ont pas non plus démérité, loin de là. Une performance qui permet de dynamiter l’idée reçue qu’une hausse des marchés actions n’est pas compatible avec une hausse du métal doré. L’évolution du cours de l’or en témoigne, puisqu’après avoir progressé de 18.2% en 2019, la relique barbare remet le couvert en s’adjugeant 23% cette année. Notons que l’argent fait deux fois mieux.

Du côté des soft commodities, blé maïs et soja enregistrent chacun des bonds cette année, soutenus par une bonne orientation des exportations du fait d’une demande robuste, principalement en provenance d’Asie. Toutefois, on reste loin, très loin, des variations enregistrées sur le prix du bois de construction, qui a littéralement flambé cette année, un effet insoupçonné de plus lié à la crise sanitaire. Je vous remets de la documentation supplémentaire pour les plus curieux - L’Edito des Commo : Le bois flambe et le nickel brille.

Revenons aux marchés actions, qui gardent la forme puisqu’il se murmure que l’accord sur le Brexit serait en cours de finalisation. La bourse de Tokyo (+0.54%) a ainsi réalisé une nouvelle séance de hausse cette nuit. En Europe, pour les places qui ne sont pas fermées, les indicateurs de préouverture sont légèrement haussiers vers 07h00.

Les temps forts économiques du jour

Cela ne surprendra pas grand monde, mais aucun indicateur majeur n'est attendu aujourd'hui, alors que plusieurs places financières n'ouvriront même pas. En France et aux États-Unis, les séances seront écourtées.

La paire EUR/USD est stable à 1,22 USD. L'once d'or s’échange à 1875 USD. Le pétrole remonte au-dessus de 51.6 USD pour le Brent et 48.4 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine s'affiche à 0.948% sur 10 ans. Le Bitcoin se stabilise sur ses plus hauts à 23000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Crédit Suisse: Oddo maintient son conseil neutre mais relève son objectif à 12 à 12.3 CHF.

Honeywell: Crédit suisse réitère son opinion surperformance et rehausse son objectif de cours de 182 à 225 USD.

Suez: Barclays relève sa cible de 11 à 18 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Vinci s’offre le spécialiste allemand de l’éolien offshore Ewe Offshore Service & Solutions.

Vivendi signe une promesse d’achat pour acquérir le groupe de presse Prisma Media.

EDF déclare que le redémarrage du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Flamanville sera redémarré le 28 février 2021 et non le 31 janvier prochain.

Airbus livre son premier A400M à l’armée de l’air belge.

Mercialys réalise des cessions pour un montant net de 120 millions d’euros.

Albioma remporte un contrat d’une puissance agrégée de 12.1 MWc.

Bic procède à l’annulation de 136.383 actions.

Akka Technologies va réaliser une augmentation de capital réservée de 200 millions d’euros.

2CRSI conclut un contrat de près de 6 millions d’euros portant sur la fourniture de puissance de calcul pour l’américain Coin Citadel.

Poxel annonce des résultats positifs supplémentaires pour son étude de phase Iia pour le traitement de la NASH.

La cotation des actions de Carmat reprend aujourd’hui. Le groupe a obtenu le marquage CE pour son cœur artificiel.

Néovacs lève 2 millions d’euros par le tirage d’une tranche d’OCEANE-BSA.

Drone Volt obtient un nouveau prêt garanti par l’Etat de 500.00 euros.

