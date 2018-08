Séance peu animée en Europe, les minières ont freiné Londres

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les indices boursiers européens n'ont connu que des variations dans l'ensemble limitées mardi, les différends entre les Etats-Unis et la Turquie et les interrogations sur la solidité des marchés émergents plus globalement n'incitant pas les opérateurs à prendre des positions marquées. L'indice large Europe Stoxx 600 a terminé inchangé, de même que le Dax allemand. La Bourse de Paris a quant à elle clôturé sur un repli limité de 0,16%. Sur fond de redressement de la livre sterling, le FTSE 100 britannique a pour sa part cédé 0,40%, pénalisé par le secteur minier. Les menaces d'érection de barrières douanières entre différents pays entraînent une "incertitude significative" quant à ses marchés, a indiqué le producteur de cuivre Antofagasta en marge de l'annonce de ses trimestriels. Le titre a cédé près de 7%, suivi par d'autres exploitants miniers cotés à Londres comme Rio Tinto ou Fresnillio. (gbayre@agefi.fr) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire