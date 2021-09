Auris Gestion a annoncé la nomination de Sébastien Grasset comme Membre du Directoire - Directeur de l’Asset Management - Associé chez Auris Gestion. Sébastien Grasset a débuté sa carrière chez OFI Asset Management dont il a été Responsable Juridique. Il a poursuivi ensuite sa carrière chez Twenty First Capital comme Directeur Général puis chez Ecofi Investissements également comme Directeur Général.



En décembre 2016, il fonde la société de gestion Salamandre AM dont il a assuré la direction (comme Directeur Général puis Président) et le développement jusqu'à son rapprochement, en juin 2020, avec Auris Gestion.



Nommé initialement comme Directeur Général Adjoint à son arrivée en juin 2020 chez Auris Gestion, Sébastien Grasset a rejoint, depuis juin 2021, le Directoire d'Auris Gestion. Ses capacités de structuration, sa connaissance des marchés financiers et son parcours de dirigeant responsable successivement de trois sociétés de gestion lui ont donné une vision globale des métiers de l'Asset Management.



Membre du Directoire et associé d'Auris Gestion, Sébastien Grasset y dirige le Pôle Asset Management au service notamment des clients institutionnels, CGP et family offices.