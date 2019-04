Séché Environnement : Activité au 31 mars 2019 : CA contributif en hausse de +15%

Contribution du nouveau périmètre à l’International

Croissance organique forte sur les marchés industriels

Acquisition de Mecomer (Italie)

Séché Environnement conforte sa position d’acteur européen sur les marchés de Déchets Dangereux

Croissance organique soutenue sur les principaux marchés en France et à l’International

Perspectives d’activité confirmées pour 2019

Au 31 mars 2019, Séché Environnement publie un chiffre d’affaires consolidé de 163,0 M€ (vs. 140,9 M€ un an plus tôt).

Le chiffre d’affaires contributif1 atteint 155,8 M€ contre 135,6 M€ au 31 mars 2018, affichant une hausse de +14,9% (données brutes). La période enregistre un effet de périmètre de 16,3 M€, qui reflète la consolidation, à compter du 1er janvier 2019, d’Interwaste (Afrique du Sud) et de Kanay (Pérou)2. A périmètre et changes constants, le chiffre d’affaires contributif s’inscrit en hausse de +2,8%.

Au cours du 1er trimestre 2019, la croissance organique a été portée par les activités à l’International (+12,1% à périmètre et changes constants) tandis qu’en France (+1,6%), le recul ponctuel des activités de services –Dépollution- (-8,4%) a compensé la croissance des activités de traitement (+7,1%).

L’activité du 1er trimestre 2019 a été principalement soutenue par la croissance de la filière Déchets Dangereux (hors dépollution) qui bénéficie de la bonne tenue des marchés industriels en France et du dynamisme commercial des filiales en Amérique Latine, tandis que les marchés de la filière Déchets Non Dangereux (hors dépollution) sont favorablement orientés en France par les réglementations en faveur de l’économie circulaire et la bonne performance des marchés industriels.

Ce bon début d’année conforte Séché Environnement dans ses perspectives de croissance pour l’exercice en cours2.

1 Cf. paragraphe « Définitions »

2 Cf. communiqué de presse du 11 mars 2019

Analyse du chiffre d’affaires par périmètre géographique

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2018 2019 Variation brute Variation organique (1) Filiales en France dont effet de périmètre 120,0 - 121,8 - +1,6% +1,6% Filiales à l’International dont effet de périmètre 15,6 - 34,0 16,3 +117,2% +12,1% Total CA contributif 135,6 155,8 +14,9% +2,8% Indemnités de détournement (France DND) 3,8 7,2 - - CA IFRIC 12 (France DND) 1,5 - - - Chiffre d’affaires consolidé publié 140,9 163,0 +15,7% +4,1%

(1) A périmètre et changes constants

Au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires consolidé publié à taux de change constant se serait établi à 141,0 M€ reflétant un effet de change négatif de (0,1) M€ sur la période.

Avec un chiffre d’affaires contributif de 155,8 M€, en progression de +14,9% (données brutes) et +2,8% à périmètre et changes constants, la progression du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2019 reflète :

l’effet de périmètre à l’International lié à la consolidation à compter du 1 er janvier 2019, de Kanay et de Interwaste ;

janvier 2019, de Kanay et de Interwaste ; la forte contribution des activités à l’International à périmètre constant, et notamment le dynamisme des plates-formes de croissance en Amérique Latine ;

la bonne orientation des marchés DD et DND en France, hors activités de Dépollution.

Analyse du chiffre d’affaires par activité

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2018 2019 Variation brute Variation organique (1) Valorisation dont effet de périmètre 25,0 - 27,6 2,5 +10,5% +0,8% Traitements dont effet de périmètre 66,4 - 75,5 2,4 +13,8% +10,1% Services dont effet de périmètre 44,2 - 52,7 11,4 +19,2% -6,9% Total CA contributif 135,6 155,8 +14,9% +2,8%

(1) A périmètre et changes constants

La croissance organique du chiffre d’affaires contributif du 1er trimestre 2019 confirme le dynamisme des activités de traitement sur l’ensemble des zones géographiques, et notamment en France où ces activités sont soutenues dans les activités DD et DND, par une conjoncture industrielle toujours porteuse.

Les activités de services ont enregistré un moindre niveau d’activité, à périmètre et changes constants, notamment en France, dans les métiers de dépollution (-8,4%) en raison de décalages importants de mises en chantier, et dans une moindre mesure à l’International (+0,1%), où l’activité de Solarca se compare à une base 2018 forte.

Analyse du chiffre d’affaires par filière

Données consolidées en M€

Au 31 mars 2018 2019 Variation brute Variation organique (1) Filière DD dont effet de périmètre 84,7 - 100,3 11,8 +18,5% +4,3% Filière DND dont effet de périmètre 50,9 - 55,5 4,5 +9,1% +0,3% Total CA contributif 135,6 155,8 +14,9% +2,8%

(1) A périmètre et changes constants

La filière DD réalise un chiffre d’affaires de 100,3 M€, en croissance de +18,5% (données brutes) et de +4,3% (à périmètre et changes constants) :

En France , le chiffre d’affaires de la filière s’établit à 71,9 M€, extériorisant une croissance de +3,4% par rapport au 1 er trimestre 2018. La filière bénéficie de marchés industriels solides qui soutiennent par les activités de traitement (+7,1%).

, le chiffre d’affaires de la filière s’établit à 71,9 M€, extériorisant une croissance de par rapport au 1 trimestre 2018. La filière bénéficie de marchés industriels solides qui soutiennent par les activités de traitement (+7,1%). A l’International, le chiffre d’affaires de la filière atteint 28,4 M€ (vs. 15,2 M€ un an plus tôt). Il enregistre un effet de périmètre de 11,8 M€, résultant de l’intégration, à compter du 1er janvier 2019, de Kanay (Pérou) et de Interwaste (Afrique du Sud). A périmètre et changes constants, la croissance organique de la filière à l’International s’établit à +8,3% sur la période, reflétant principalement le dynamisme des marchés de traitement en Amérique Latine.

La filière DND réalise un chiffre d’affaires contributif de 55,5 M€, en hausse de +9,1% par rapport au 1er trimestre 2018. Elle intègre un effet de périmètre de 4,5 M€ lié à l’intégration des activités DND d’Interwaste. A périmètre et changes constants, la croissance de la filière ressort à +0,3% sur la période, le recul ponctuel des activités de services (-20,6%) contrastant avec le dynamisme des activités de traitement (+10,0%).

En France , le chiffre d’affaires de la filière s’établit à 49,9 M€ en léger recul de -0,9% par rapport à la même période de 2018. Cette évolution reflète le recul sensible (-25,6%) des activités de services (dépollution) en raison de reports de chantiers significatifs alors que la croissance est soutenue dans les activités de valorisation et de traitement (+9,9%) en lien avec la mise en œuvre de l’économie circulaire et la bonne tenue des marchés industriels.

, le chiffre d’affaires de la filière s’établit à 49,9 M€ en léger recul de par rapport à la même période de 2018. Cette évolution reflète le recul sensible (-25,6%) des activités de services (dépollution) en raison de reports de chantiers significatifs alors que la croissance est soutenue dans les activités de valorisation et de traitement (+9,9%) en lien avec la mise en œuvre de l’économie circulaire et la bonne tenue des marchés industriels. A l’International, les activités DND de SAN au Chili et d’Interwaste en Afrique du Sud totalisent un chiffre d’affaires de 5,6 M€. Hors effet de périmètre (4,5 M€), le chiffre d’affaires de la filière à périmètre constant atteint 1,1 M€ (vs. 0,5 M€ au 1er trimestre 2018) reflétant la bonne orientation de l’activité DND de SAN au Chili.

Perspectives d’activité confirmées pour 2019

Ce bon début d’année conforte Séché Environnement dans ses perspectives d’activité pour 2019, avec en France une croissance modeste au regard d’un exercice 2018 particulièrement porteur, et à l’International, une croissance soutenue à périmètre constant.

Acquisition de Mecomer (Italie)

Après les acquisitions de Kanay (Pérou) en janvier 2019, et d’Interwaste3 (Afrique du Sud) en mars 2019, Séché Environnement annonce l’acquisition de Mecomer, spécialiste de la gestion de déchets dangereux en Italie du Nord.

A travers cette acquisition, Séché Environnement prend une position de 1er plan sur les marchés de la gestion des déchets dangereux au cœur d’une des régions les plus industrielles d’Europe.

Elle confère au nouvel ensemble d’importantes synergies commerciales, avec des outils en parfaite complémentarité industrielle et géographique pour déployer dans ces régions, auprès de cœurs de clientèle communs, une nouvelle offre de proximité pour la gestion de déchets industriels dans une logique d’économie circulaire.

L’intégration de Mecomer conforte ainsi le positionnement de Séché Environnement en tant qu’acteur régional intégré des marchés européens de valorisation et de traitement des déchets dangereux.

Stefano Ferrante, actuel dirigeant et fils du fondateur, conserve une participation minoritaire dans le capital et continuera d’accompagner le développement de Mecomer aux côtés de Séché Environnement en tant que Directeur général.

Prise de position majeure sur les marchés italiens des déchets techniques à forte valeur ajoutée

Créé en 1987, Mecomer est un spécialiste reconnu de la gestion des flux de déchets industriels, solides ou liquides notamment ceux, à forte valeur ajoutée, issus des secteurs de la chimie, de la pharmacie ou de l’énergie.

Forte de son laboratoire d’analyses et de ses 2 sites de transfert implantés dans la région de Milan, certifiée ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 9001, la Société fournit à ses clients industriels des solutions de proximité, innovantes et à fort contenu technologique, pour la caractérisation, le regroupement, le négoce et le transfert de leurs déchets les plus techniques. Grâce à une offre logistique particulièrement performante en termes de sécurité et de respect de l’environnement, Mecomer apporte ainsi des solutions pertinentes aux enjeux essentiels de ses clients en matière d’économie circulaire.

En 2018, Mecomer a réalisé un chiffre d’affaires de 32,2 M€, pour un EBITDA ajusté (IFRS) de 6,2 M€ et un ROC de 4,9 M€ et totalisait un endettement net ajusté (IFRS) de 4,5 M€. La Société emploie 150 collaborateurs.

Mise en œuvre de synergies croisées au plan commercial et industriel

Parfaitement complémentaire au plan industriel, Séché Environnement apportera à Mecomer ses solutions pour la valorisation et le traitement de déchets dangereux à travers ses installations de proximité : ainsi pleinement intégré à l’ensemble de la chaine de valeurs des activités de déchets industriels, Mecomer apportera à Séché Environnement sa clientèle de grands industriels italiens et renforcera le positionnement du Groupe sur les marchés des déchets complexes à forte valeur ajoutée dans cette région d’Europe.

3 Cf. Communiqué du 11 mars 2019

Au sein d’une zone de chalandise confortée, Séché Environnement disposera avec Mecomer d’une offre de solutions optimisée en termes de performance logistique et environnementale, au plus près des enjeux de l’économie circulaire, pour la valorisation et le traitement des déchets de toutes les clientèles industrielles nationales et internationales de la région.

La finalisation de cette acquisition interviendra fin avril 2019. A cette date, le règlement des titres, pour un montant de 34,2 M€, sera financé par tirage sur la ligne de liquidité bancaire (« RCF »), négociée lors du refinancement de Séché Environnement en juillet 2018.

Définitions Chiffre d’affaires contributif : chiffre d’affaires publié, diminué du chiffre d’affaires IFRIC 12 et des indemnités de détournement. Chiffre d’affaires IFRIC 12 : investissements réalisés sur les actifs concédés et comptabilisés en chiffre d’affaires en application de la norme IFRIC 12. Indemnités de détournement : indemnités perçues, nettes des charges variables, pour couvrir les surcoûts occasionnés à Séché Environnement pour assurer la continuité du service public pendant la durée des travaux de désamiantage de l’incinérateur de Strasbourg-Sénerval.

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières, et développe des solutions de valorisation et de traitement de pointe pour les déchets dangereux et non dangereux.

En effet, ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;

tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques …) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation ;

la gestion globale des services à l’Environnement dans le cadre de contrats d’externalisation.

Fort de son expertise globale, le Groupe est actif dans plus de 15 pays dans le Monde et se développe rapidement à l’International par croissance organique et par acquisitions. Déjà présent en Europe (Espagne, Allemagne), Séché Environnement a ainsi récemment pris des positions de premier plan en Amérique Latine (Pérou, Chili) et en Afrique du Sud.

A ce jour, le Groupe emploie environ 4500 collaborateurs dans le Monde (dont environ 2000 personnes en France).

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997.

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

