Séché Environnement : Chiffre d’affaires au 30 septembre 2018

Chiffre d’affaires contributif en hausse de +11% sur 9 mois, à 415,6 M€

Confirmation des objectifs 2018 et des perspectives 2020

Au 30 septembre 2018, Séché Environnement (Paris:SCHP) affiche un chiffre d’affaires consolidé publié de 431,1 M€, contre 393,2 M€ un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires contributif1 atteint 415,6 M€, contre 374,0 M€ au 30 septembre 2017, marquant sur la période une hausse de +11,1 % en données brutes (et de +11,5% à changes constants).

Au cours des 9 premiers mois de 2018, la croissance a été soutenue en France : le chiffre d’affaires contributif s’affiche à 369,5 M€, en hausse de +10,0% par rapport aux 9 premiers mois de 2017. Ce bon niveau d’activité confirme sur la période la bonne tenue des marchés industriels et en particulier des activités de traitement et de services.

A l’International, le chiffre d’affaires atteint 46,1 M€ et s’inscrit en vive progression (+20,8% en données brutes et +24,5% à changes constants) reflétant en partie le dynamisme du périmètre acquis en 2017.

Depuis le début de l’exercice, la croissance du chiffre d’affaires contributif a été principalement portée par la filière Déchets Non Dangereux (DND) dont l’évolution reflète la bonne orientation de l’ensemble de ses métiers.

La filière Déchets Dangereux (DD) a confirmé la solidité de ses activités de traitement et de services en France et a connu une forte croissance à l’International, en particulier sur le périmètre intégré en 2017.

Les tendances favorables des 9 premiers mois de l’exercice confortent les anticipations de croissance de Séché Environnement pour l’année en cours ainsi que ses perspectives à horizon 20202.

Données consolidées en M€

CA 9 mois, au 30 septembre 2017 2018 Variation

brute Variation

à change

constant Filière Déchets Dangereux (DD) 238,6 258,2 + 8,2% + 8,7% Filière Déchets Non Dangereux (DND) 135,4 157,4 +16,3% +16,3% Chiffre d’affaires contributif 374,0 415,6 +11,1% +11,5% Indemnités de détournement (DND) CA IFRIC 12 (DND) 16,1 3,1 10,8 4,7 - - - - Chiffre d’affaires consolidé publié 393,2 431,1 +9,6% +10,0%

Au 30 septembre 2017, le chiffre d’affaires consolidé publié à taux de change constant se serait établi à 392,0 M€, reflétant un effet de change négatif de -1,2 M€ sur la période.

Commentaires de l’activité du 3ème trimestre 2018

Avec un chiffre d’affaires contributif de 137,9 M€, en progression de +13,6% en données brutes (+13,9% à changes constants), le 3ème trimestre reflète un haut niveau d’activité sur les 2 périmètres géographiques, et en particulier en France, dans les activités de services de la filière DD.

Analyse du chiffre d’affaires par périmètre géographique

Données consolidées en M€

Au 30 septembre 2017 2018 Variation

brute Variation

à change

constant France 108,3 123,2 +13,8% +13,8% International 13,1 14,7 +11,8% +15,1% Chiffre d’affaires contributif 121,4 137,9 +13,6% +13,9%

La croissance soutenue du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 reflète une conjoncture toujours favorable en France, notamment sur les marchés industriels et dans les activités de services, alors qu’à l’International, le recul des activités de valorisation en Espagne est plus que compensé par le dynamisme du périmètre acquis en 2017 (activités de traitements et de services).

Analyse du chiffre d’affaires par filière

Données consolidées en M€

Au 30 septembre 2017 2018 Variation

brute Variation

à change

constant Filière DD 75,5 84,6 +12,0% +12,6% Filière DND (contributif) 45,9 53,3 +16,1% +16,2% Chiffre d’affaires contributif 121,4 137,9 +13,6% +13,9%

L’activité du 3ème trimestre a été portée par le dynamisme de la filière DND soutenue par les services, tandis que la filière DD a connu un haut niveau d’activité dans ses principaux métiers en France.

La filière DD réalise un chiffre d’affaires de 84,6 M€, en croissance de +12,0% (variation brute -+12,6% à changes constants) par rapport au 3 ème trimestre 2017. En France , le chiffre d’affaires s’établit à 70,4 M€ , en hausse de +11,9% par rapport au 3 ème trimestre 2017. La croissance de la filière sur la période illustre la forte progression des activités de services et la poursuite d’une dynamique favorable dans les métiers de traitement. Les activités de valorisation ont été bien orientée, notamment dans les métiers de régénération. A l’International , le chiffre d’affaires atteint 14,2 M€ et extériorise une progression de +12,7% en variation brute -et de +16,0% à changes constants- reflétant un recul des activités de valorisation en Espagne et le dynamisme des activités de traitement en Amérique Latine et le niveau d’activité satisfaisant des services (Solarca).

réalise un chiffre d’affaires de en croissance de (variation brute à changes constants) par rapport au 3 trimestre 2017. La filière DND enregistre un chiffre d’affaires contributif de 53,3 M€ , en hausse de +16,1% par rapport au 3 ème trimestre 2017 ( +16,2% à changes constants). En France , le chiffre d’affaires contributif s’établit à 52,8 M€ , en hausse de +16,4% par rapport au 3 ème trimestre 2017. Cette vive progression reflète la bonne orientation des activités de traitement, le développement des activités de valorisation, notamment énergétique avec la montée en puissance des nouveaux outils (La Gabarre, Changé), et surtout, la forte contribution des activités de services (Dépollution). A l’International , l’activité DND ressort à 0,4 M€ (vs. 0,5 M€ au 30 septembre 2017).

enregistre un chiffre d’affaires contributif de , en hausse de par rapport au 3 trimestre 2017 ( à changes constants).

Analyse du chiffre d’affaires par activité

Le 3ème trimestre 2018 se caractérise par une bonne contribution de l’ensemble des métiers et conformément aux attentes, par la progression très sensible des activités de services en France (Dépollution) par rapport au 3ème trimestre 2017. Les activités de valorisation sont pénalisées sur ce trimestre par la moindre performance de Valls Quimica (régénération en Espagne).

Données consolidées en M€

Au 30 septembre 2017 2018 Variation

brute Variation

à change

constant Valorisation 20,9 20,9 - 0,2% + 0,4% Traitement 63,6 69,8 + 9,7% + 9,8% Services 36,8 47,2 +28,2% +28,7% Chiffre d’affaires contributif 121,4 137,9 +13,6% +13,9%

Perspectives d’activité confirmées

Le bon niveau d’activité du 3ème trimestre 2018 conforte les attentes de Séché Environnement pour la fin de l’exercice en cours :

En France , l’activité devrait rester soutenue par un contexte macro-économique stable au regard de la première partie de l’exercice, et la croissance devrait être plutôt portée par les activités de services (dépollution), compte tenu de la performance déjà affichée par certaines activités de traitement (stockage) au 1 er semestre ;

, l’activité devrait rester soutenue par un contexte macro-économique stable au regard de la première partie de l’exercice, et la croissance devrait être plutôt portée par les activités de services (dépollution), compte tenu de la performance déjà affichée par certaines activités de traitement (stockage) au 1 semestre ; A l’International, les prochains mois devraient confirmer le développement rapide des plates-formes de croissance en Amérique Latine, tandis que les activités de Services (Solarca) se compareront à un 4ème trimestre 2017 fort.

Dans le cadre de ces hypothèses, Séché Environnement confirme son objectif de chiffre d’affaires contributif au 2nd semestre 2018 du même ordre qu’au 1er semestre.

Au-delà d’un exercice 2018 porteur, Séché Environnement confirme ses ambitions à horizon 2020, d’un chiffre d’affaires contributif compris entre 550 M€ et 600 M€ (hors croissance externe).

Définitions

Chiffre d’affaires contributif : chiffre d’affaires publié, diminué du chiffre d’affaires IFRIC 12 et des indemnités de détournement.

Chiffre d’affaires IFRIC 12 : investissements réalisés sur les actifs concédés et comptabilisés en chiffre d’affaires en application de la norme IFRIC 12.

Indemnités de détournement : indemnités perçues, nettes des charges variables, pour couvrir les surcoûts occasionnés à Séché Environnement pour assurer la continuité du service public pendant la durée des travaux de désamiantage de l’incinérateur de Strasbourg-Sénerval.

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets.

Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;

tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques …) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.

Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à l’Environnement, sur les marchés de l’externalisation des problématiques Déchets pour des clientèles de grandes collectivités et d’industriels de premier plan, en France comme à l’International.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997.

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

