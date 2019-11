Séché Environnement : Evolution de la gouvernance

Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général

Recomposition du Conseil d’Administration

Regulatory News:

Porté par une dynamique positive sur ses marchés et des prises de positions stratégiques notamment à l’international, Séché Environnement (Paris:SCHP) peut aujourd’hui réaffirmer des ambitions de croissance pérenne et créatrice de valeur, avec l’ancrage à long terme de son actionnaire de contrôle, Groupe Séché SAS, qui a récemment renforcé sa position au capital1.

Dans ce contexte et avec l’objectif constant de porter le Groupe aux meilleurs standards, Joël Séché a présenté au Conseil d’Administration un projet d’évolution de la gouvernance visant à séparer les fonctions de Président et de Directeur Général, et à reconfigurer le Conseil d’Administration autour d’une formation resserrée, respectant pleinement les principes de complémentarité des compétences, d’indépendance et de parité.

Le Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 12 novembre 2019, a salué à l’unanimité cette proposition répondant aux principes du Code AFEP-MEDEF et qui se traduira par les évolutions suivantes à compter du 10 décembre 2019 :

1. Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général

Joël Séché, fondateur de Séché Environnement, demeure Président de Séché Environnement ;

Maxime Séché est nommé Directeur Général de Séché Environnement.

2. Un Conseil d’Administration à la composition resserrée et répondant aux meilleures pratiques de gouvernance à travers le respect des principes de complémentarité des compétences, d’indépendance et de parité Hommes-Femmes

Le Conseil d’Administration sera désormais composé de 8 membres aux compétences complémentaires, ainsi que d’un censeur :

Joël Séché, 64 ans, Président de Séché Environnement

Maxime Séché, 35 ans, Directeur général de Séché Environnement

Guillaume Cadiou, 42 ans, Président du Directoire de Kepler Cheuvreux

Philippe Guérin, 48 ans, Administrateur salarié

Anne-Sophie Le Lay, 48 ans, Secrétaire générale du Groupe Air France - KLM

Marina Niforos, 50 ans, Présidente de Logos Global Advisors

Pascaline Peugeot-de Dreuzy, 61 ans, Présidente de P2D Technology

Philippe Valletoux, 76 ans, Vice-Président de Dexia Crédit Local jusqu’en 2009

Guillaume Séché, 37 ans, occupe la fonction de Censeur.

Le Conseil d’Administration tient à exprimer sa plus grande gratitude à Jean-Pierre Vallée, Carine Salvy et Christophe Gégout qui ont présenté leur démission ce jour. Leurs contributions ont été précieuses à la définition de la stratégie du groupe, incluant les enjeux de structuration interne du Groupe. Leurs travaux et l’apport de leur expertise au service du Conseil et des différents Comités spécialisés (Comité d’Audit, Comité des Rémunérations et des Nominations, Comité Stratégique) ont complété avec pertinence ceux des autres Membres du Conseil et ont permis d’initier le changement de dimension récent de Séché Environnement, caractérisé par le renforcement de ses équipes managériales et par le développement du Groupe, notamment par croissance externe à l’International.

Le Conseil d’Administration, qui compte 3 administratrices (soit 43% de son effectif selon les dispositions légales en la matière) comprend désormais 4 membres qualifiés d’indépendants (Guillaume Cadiou, Pascaline de Dreuzy, Anne-Sophie Le Lay et Marina Niforos).

Répondant aux meilleures pratiques en termes de gouvernance, le Conseil ainsi recomposé réunit l’ensemble des compétences pour répondre avec valeur ajoutée aux enjeux du développement de Séché Environnement2.

En particulier, le Conseil continuera d’apporter son expertise et son expérience sur les sujets stratégiques clés du Groupe portés par la Direction générale, tels que les opérations de croissance, la mesure des enjeux industriels, le développement international et le pilotage des grands équilibres financiers. Le Conseil veillera aussi à la mise en œuvre des initiatives de maîtrise des risques au sein du Groupe.

Agenda Investor Day 17 décembre 2019 Résultats annuels au 31 décembre 2019 9 mars 2020 après bourse

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières, et développe des solutions de valorisation et de traitement de pointe pour les déchets dangereux et non dangereux.

En effet, ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;

tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques …) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation ;

la gestion globale des services à l’Environnement dans le cadre de contrats d’externalisation.

Fort de son expertise globale, le Groupe est actif dans plus de 15 pays dans le Monde et se développe rapidement à l’International par croissance organique et par acquisitions. Déjà présent en Europe (Espagne, Allemagne et désormais en Italie), Séché Environnement a récemment pris des positions de premier plan en Amérique Latine (Pérou, Chili) et en Afrique du Sud.

A ce jour, le Groupe emploie environ 4900 collaborateurs dans le Monde (dont environ 2000 personnes en France).

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997.

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

Avis important

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni une offre de titres ni une sollicitation en vue d’une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La distribution du présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l’Etranger. Les personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer.

ANNEXE : PROFIL DES ADMINISTRATEURS DE SECHE ENVIRONNEMENT

Guillaume CADIOU

Diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et du collège des ingénieurs, Guillaume Cadiou commence sa carrière, de 2003 à 2006, en tant qu’adjoint au chef du bureau des finances et des politiques de l’Union européenne, à la direction du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. De 2006 à 2008, il est chargé de mission auprès du directeur des finances et de la stratégie à la Caisse des dépôts et consignations. De 2008 à 2010, il est directeur adjoint du cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. De 2011 à 2014, il est directeur de la Stratégie et du développement du groupe Imerys, puis de 2014 à 2017, il occupe des fonctions de Direction générale de filiale au sein de cette société. Depuis janvier 2018, il est Président du Directoire de Kepler Cheuvreux.

Pascaline de DREUZY

Médecin des Hôpitaux de Paris, diplômée de l’EMBA-HEC, du certificat d’Administrateur de Sociétés de SciencesPo-IFA et en cours de formation du certificat de finances d’entreprise ICCF-HEC, administratrice de TF1, Pascaline de Dreuzy pilote pendant plus de 25 ans des projets transversaux innovants et précurseurs dans le groupe hospitalier Necker-Enfants Malades à Paris. Elle y développe des compétences de leader en gestion de crise (soins palliatifs, urgences pédiatriques, SAMU …) et de gestionnaire dans des environnements économiques contraints. De 2011 à 2013, elle est Médecin Manager dans des cabinets de conseil en stratégie (ANAP, Arthur Hunt) puis elle crée sa propre structure : P2D Technology destinée à créer des passerelles entre l’industrie et la santé via les nouvelles technologies pour favoriser le maintien à domicile : son offre allie l’humain et le digital afin d’améliorer la qualité de vie des patients et d’optimiser les coûts de notre système de santé. Elle est membre du Comité des experts du fond d’investissement dans l’innovation (Sciences de la vie, numérique et écotechnologies) de BPI France depuis 2015. Parallèlement, elle est entrée tôt dans le monde des affaires comme administratrice de l’un des holdings familiaux de contrôle du Groupe PSA. Elle est très investie dans la gouvernance d’entreprise : au décours de son mandat au Conseil de l’Institut Français des Administrateurs, elle rejoint différents groupes d’experts : RSE, Reporting intégré, Risk Appetite, Gouvernance des Entreprises familiales, rôle du Conseil d’administration face aux enjeux climatiques.

Philippe GUERIN

Philippe Guérin a une longue expérience dans l’industrie du traitement des déchets. Entré dans la société Trédi en 1991 pour un stage en « automatisme-contrôle-commande », il devient par la suite adjoint au responsable du service « Maintenance électrique et contrôle-commande » avant de rejoindre en 2010 le service « production » en qualité de Chef de poste. Depuis le regroupement des salles de contrôle, il occupe la fonction de pupitreur. Philippe Guérin a été Secrétaire du Comité d’entreprise et membre du Comité central d’entreprise de la société Trédi. Il a également été Secrétaire du Comité de groupe.

Marina NIFOROS

Diplomée de l’INSEAD (MBA), de l’Université de Cornell, de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université John Hopkins (spécialisation en administration publique, relations internationales et économie), Marina Niforos a exercé une partie de sa carrière (de 1993 à 1998) à la Banque mondiale au profit des pays d’Amérique latine et de la zone Caraïbes où elle était responsable de la stratégie de développement et de la gestion du portefeuille d’investissements de la Banque (et notamment de la Colombie et de l’Equateur). De 2001 à 2004, elle devient Directrice Stratégie Europe de PackVentures (division capital-risque du pôle emballage) du Groupe Pechiney puis analyste financier senior relevant du Vice-président Stratégie et du Président. De 2007 à 2010, elle est nommée Directrice Exécutive du centre de recherche « Diversité et Leadership » de l’INSEAD puis prend à partir de 2010 la Direction générale de la Cambre de Commerce Américaine qu’elle quitte en 2014. Depuis 2015, elle est Présidente de « Logos Global Advisors », cabinet de conseil dans l’accompagnement des stratégies de croissance et d’innovation de technologies émergentes. Par ailleurs, elle est depuis février 2017 membre non-exécutif du Conseil d’administration du Fonds hellénique souverain de gestion d’actifs et des privatisations (Hellenic Coropration of Assets and Participations) où elle préside le Comité de gouvernance et des nominations. Elle est également membre du Conseil d’administration de l‘association European Network of Women in Leadership et de la Commission américaine pour l’UNESCO.

Anne-Sophie LE LAY

Anne-Sophie Le Lay est Secrétaire générale du Groupe Air France – KLM depuis janvier 2018. Elle est membre du Comité exécutif du groupe et Secrétaire du Conseil d’administration. Titulaire du diplôme d’avocat au Barreau de Paris et d’un Master de Droit des affaires et de Droit immobilier, Anne-Sophie Le Lay débute sa carrière professionnelle en 1996 en tant qu’avocate spécialisée en droit des affaires et droit immobilier à Paris. Puis elle s’expatrie à Toronto (Canada) en tant que consultante dans un cabinet d’avocats. En 2001, elle rejoint la Direction juridique du Groupe Renault, chargée dans un premier temps du montage juridique de la vente des terrains de l’ancienne usine de Billancourt. En 2007, elle prend la responsabilité du département Droit de l’Environnement et immobilier. Un an plus tard, elle est en charge de la Direction juridique de la région Euromed. A ce titre, elle fait partie de l’équipe de négociation avec le Royaume du Maroc pour la mise en place de l’usine de Tanger. Parallèlement, elle a piloté des sujets transverses en lien avec le développement international du Groupe Renault dans le cadre de l’accord Renault-Nissan. De 2011 à février 2018, elle est Directeur juridique du Groupe Renault.

Joël SECHE

Issu d’une famille d’entrepreneurs mayennais, Joël Séché fonde sa première entreprise dès ses vingt ans. Après avoir démarré dans une activité de transports, il reprend l’entreprise familiale d’une douzaine de salariés dans les travaux publics, et la fait évoluer rapidement vers un secteur prometteur au milieu des années 1980 : le traitement des déchets. Toujours précurseur, il développe son entreprise dans un souci d’intégration environnementale et de prise en compte du facteur humain : il sera le premier au monde dans son métier à obtenir la certification ISO 14001 pour son management environnemental.

Pour se donner les moyens financiers de la croissance, il introduit Séché Environnement en bourse en 1997, et use de ce levier pour prendre successivement le contrôle d’Alcor (2001) et de Trédi (2002).

Le Groupe atteint une stature internationale multi compétent pour la valorisation et le traitement de tous les déchets, et aujourd’hui fort de ses 4900 collaborateurs il compte parmi les acteurs majeurs du secteur des déchets en France.

Maxime SECHE

Diplômé du programme Grande Ecole de l’EDHEC avec une spécialisation en entrepreneuriat, Maxime Séché commence sa carrière dans le secteur financier, d'abord à la Société Générale à Paris et à Londres en tant qu’analyste sur le secteur des utilities puis chez Paris Orléans dans le département capital investissement. Il a ensuite eu des expériences entrepreneuriales comme co-fondateur d’un fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables, et d’une société américaine de services et de logiciel à destination du secteur des énergies renouvelables. Maxime Séché est lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, depuis décembre 2013. Depuis cette date, il a occupé successivement les postes de Directeur de la stratégie et de Directeur général adjoint. Il occupe désormais le poste de Directeur général.

Philippe VALLETOUX

Philippe Valletoux a successivement exercé des fonctions de Chargé de mission au Groupe Central des Villes Nouvelles, et au Ministère de l’Intérieur, puis de Directeur des Etudes à la Direction du Développement local de la Caisse des dépôts. De 1995 à 2009, il a été Président de Floral (Emissions obligataires des collectivités locales). En 1987, Philippe Valletoux prend en charge la Direction du Département des Finances locales au Crédit Local de France, et est Conseiller du Président. Puis, il rejoint en 2000 Dexia Crédit Local comme Vice-Président du Comité de Direction jusqu’en 2009. De 2004 à 2010, Philippe VALLETOUX a été membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

1 Cf. communiqué de l’actionnaire majoritaire Groupe Séché SAS du 28 juin 2019

2 Un profil de chacun des Membres du Conseil d’Administration est présenté en annexe du présent communiqué ; une notice biographique figure également en pages 201 à 208 du Document de référence 2018

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191112005859/fr/