Séché Environnement : la Caisse des Dépôts cède sa participation de 9,04% à la holding familiale Groupe Séché

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190628005213/fr/

La Caisse des Dépôts et Groupe Séché SAS, société holding de la famille Séché, ont conclu ce jour un accord aux termes duquel Groupe Séché acquiert la totalité de la participation de la Caisse des Dépôts dans le capital de Séché Environnement (Paris:SCHP), soit 710.617 actions représentant 9,04% du capital. A l’issue du règlement-livraison de l’opération qui interviendra dans les prochains jours, la participation de Groupe Séché sera ainsi portée de 50,00% à 59,04% du capital de Séché Environnement.

Actionnaire historique de Séché Environnement, la Caisse des Dépôts s’est renforcée temporairement en 2006, à 20% du capital, afin d’accompagner la croissance de l’entreprise sur les marchés de l’environnement en France. Après 9 ans de présence au capital et au conseil d’administration de la société, la Caisse des Dépôts a cédé en mai 2015 un premier bloc représentant environ 11% du capital de Séché Environnement, en partie à la famille Séché. La Caisse des Dépôts lui cède aujourd’hui le solde de sa participation.

Pour l’avenir, la Caisse des Dépôts via la Banque des Territoires, pourra accompagner de nouveaux projets, qui contribueront à la transition écologique et énergétique des territoires, axe stratégique de l’Institution.

En acquérant la participation de la Caisse des Dépôts, le groupe familial Séché renforce son contrôle sur le capital de Séché Environnement avec une participation totale portée à 59,04% du capital et 66,51% des droits de vote.

Pour Joël Séché, Président de Groupe Séché SAS : « l’acquisition de la participation résiduelle de la Caisse des Dépôts s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de pérennisation du contrôle familial de Séché Environnement. La Caisse des Dépôts a été un actionnaire solidement engagé à nos côtés, à plusieurs étapes cruciales du développement de Séché Environnement. L’acquisition que nous réalisons aujourd’hui répond à des objectifs mutuellement partagés et n’exclut nullement d’envisager d’autres formes de partenariat en fonction des opportunités. »

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste de la gestion des déchets les plus complexes, au cœur de marchés réglementés et à fortes barrières à l’entrée, où le Groupe Séché Environnement développe des solutions de pointe pour la valorisation et le traitement des déchets dangereux et non dangereux. Fort de son expertise globale, le Groupe Séché Environnement est actif dans plus de 15 pays dans le Monde et se développe rapidement à l’International par croissance organique et par acquisitions. Déjà présent en Europe (Espagne, Allemagne), Séché Environnement a ainsi récemment pris des positions de premier plan en Amérique Latine (Pérou, Chili), en Afrique du Sud et en Italie.

Séché Environnement a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 585 M€. A ce jour, le Groupe Séché Environnement emploie environ 4500 collaborateurs dans le Monde (dont environ 2000 personnes en France).

À propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.

A propos de Groupe Séché

Groupe Séché est la société holding de la famille Séché. Elle détient notamment la participation de la famille Séché dans Séché Environnement dont elle est l'actionnaire de référence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190628005213/fr/