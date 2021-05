Séché Environnement : reçoit le prix Greentech & Énergies du Sommet des entreprises de croissance

Regulatory News:

Le 27 avril, se tenait le sommet 2021 des entreprises de croissance. À cette occasion la stratégie d’innovation du Groupe dans le domaine de l’économie circulaire et de la production d’énergie à partir des déchets a été saluée par le prix Greentech & Énergies.

Parmi plus de 200 entreprises préalablement sélectionnées par l’agence de notation Leaders League, les journalistes du magazine Décideurs et un jury d’experts ont choisi cette année de distinguer le groupe Séché Environnement dans la catégorie Greentech & Énergies.

Outre la croissance du chiffre d’affaires de 440 millions d’euros en 2015 à 560,5 millions d’euros en 2018 (il est de 673 millions d’euros en 2020) , ils ont examiné de nombreux critères : de la profitabilité à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, en passant par la création d’emploi ou encore l’innovation.

Boucles d’économie circulaire : nos déchets créent de la valeur

Ce prix vient couronner des années d’efforts et d’innovation. Développer et mettre en œuvre les meilleures technologies pour extraire l’énergie et les matières à valeur ajoutée de nos déchets est en effet un engagement de longue date.

Séché Environnement développe notamment des boucles de recyclage et de réemploi de matières rares ou à haute valeur ajoutée. Grâce à des procédés innovants de purification et de distillation, le Groupe régénère des solvants en provenance des industries de la chimie-pharmacie. Nos ingénieurs ont également mis au point un procédé unique de régénération du brome, en substitution de l’extraction de sels de brome dans la mer Morte.

Production d’énergie : quand nos déchets nous chauffent

En partenariat étroit avec les territoires, Séché Environnement a toujours été précurseur pour faire de nos déchets une source d’énergie pour le chauffage urbain ou encore les activités agricoles ou industrielles, dans une logique de performance à la fois environnementale, économique et sociale. Aujourd’hui, Séché Environnement produit plus de 1000Gwh par an, soit la consommation domestique de plus de 1 million d’habitants. Le Groupe produit de l’électricité ou de la chaleur, à partir :

de CSR (pour Combustibles Solides de Récupération), un combustible innovant fabriqué à partir de déchets non recyclables, issus notamment des centres de tri ou de mobilier usagé,

(pour Combustibles Solides de Récupération), un combustible innovant fabriqué à partir de déchets non recyclables, issus notamment des centres de tri ou de mobilier usagé, du biogaz issu des matières organiques,

issu des matières organiques, du processus d’incinération des déchets.

Autant de procédés qui permettent de traiter les déchets de l’activité humaine mais aussi d’éviter le recours à des sources d’énergie fossiles

