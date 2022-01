Séché Environnement se développe dans l'assainissement en Ile-de-France

Regulatory News:

Depuis le 1er janvier 2022, huit centres spécialisés dans la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement qui appartenaient à SARP OSIS-IDF, filiale de Veolia, ont intégré le groupe Séché Environnement (Paris:SCHP). Cette acquisition annoncée en août 2021, vient compléter la gamme de services proposée par Séché Environnement, qui renforce ainsi son implantation en Ile-de-France.

Au 1er janvier, 233 collaborateurs spécialisés dans la maintenance des réseaux et l’entretien des ouvrages d’assainissement rayonnant en Ile-de-France à partir de 8 centres opérationnels ont rejoint le groupe Séché Environnement. S’appuyant sur une flotte de plus de 130 véhicules de production et engins techniques (hydrocureurs, citernes, pompes…) et sur des moyens d’inspection vidéo des réseaux, les équipes continueront à mettre leur expertise au service d’une clientèle variée, composée de collectivités, d’industriels, de professionnels de l’immobilier et de la restauration, et de particulier.

Garantes d’une parfaite continuité de service, les équipes sont mobilisables 24h/24 et tous les jours de l’année, via un numéro d’astreinte unique (01 43 00 73 00) afin de faire face à toute situation d’urgence.

Déjà présent en Ile-de-France sur le marché de la dépollution, notamment sur certains chantiers du Grand Paris, et dans le domaine du tri et du traitement de déchets dangereux, Séché Environnement consolide son ancrage francilien grâce à l’intégration de ces activités d’assainissement. Cette expertise complémentaire, sur des marchés porteurs, permettra la création de synergies industrielles et commerciales, en proposant une riche palette de prestations à un portefeuille clients élargi.

Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement : « Nous sommes très heureux d’accueillir en ce début d’année les nouvelles équipes spécialisées dans les services d’assainissement. Ces métiers viennent élargir notre palette de prestations à forte valeur ajoutée au service de nos clients, en parfaite complémentarité avec nos autres activités, sur un secteur géographique clé, celui de la région parisienne. »

À Propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’acteur de référence du traitement et de la valorisation de tous les types de déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des opérations de dépollution, au service de l’environnement et de la santé. Groupe industriel familial français, Séché Environnement œuvre depuis plus de 35 ans pour l’écologie industrielle et territoriale grâce aux technologies innovantes développées par sa R&D. Ses savoir-faire uniques se déploient au cœur des territoires, dans plus de 100 implantations dans le monde, dont une quarantaine de sites industriels en France. Fort de 4600 salariés dont 2000 en France, Séché Environnement a réalisé près de 675 M€ de chiffre d’affaires en 2020, dont 25% à l’international, porté par une dynamique de croissance à la fois interne et externe via de nombreuses acquisitions. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de traitement des polluants et des gaz à effets de serre, et de maîtrise de la dangerosité, le Groupe contribue directement à la protection du vivant et de la biodiversité - domaine dans lequel il est fortement engagé depuis sa création.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220104005787/fr/