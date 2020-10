Sécheresse: 4,4 milliards d'euros d'avances d'aides Pac versés aux agriculteurs

Dépêche - Publié le 20.10.2020

Comme annoncé début août pour faire face aux dégâts de la sécheresse, des avances d'aides Pac ont été versées dès le 16 octobre, a indiqué le ministère de l'Agriculture dans un communiqué le même jour. Les subventions concernées par ces avances d'un total d'environ 4,4 milliards d'euros sont: les aides découplées du premier pilier (paiements de base, redistributif, vert, en faveur des jeunes agriculteurs), «la plupart des aides couplées animales» (bovins allaitants et laitiers, ovins et caprins), ainsi que l'ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels). Plus de 9 bénéficiaires de ces aides sur 10 sont concernés, soit plus de 289 800 demandeurs des aides découplées et plus de 93 600 demandeurs de l'ICHN. Les taux d'avance ont été relevés par rapport à une année normale, à 70% pour les aides directes (contre 50%) et à 85% pour l'ICHN (contre 75%). Cité dans le communiqué, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie justifie ce soutien par une «année marquée par la crise de la Covid-19 qui a impacté de nombreuses filière et par la sécheresse». Après le versement du 16 octobre, d'autres interviendront au titre de cette avance «fin octobre, mi-novembre et fin novembre», précise le ministère, avant le paiement du solde «à partir de la mi-décembre».