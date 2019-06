Secretary of State for Equality between Women and : CP – Marlène Schiappa lance à New-York la grande consultation mondiale des féministes pour 2020 – 070619

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 juin 2019

Marlène Schiappa lance à New-York la grande consultation mondiale des féministes pour 2020

En marge du G7 égalité présidé par la France, le Président Emmanuel Macron a fait part de son souhait d'organiser à Paris le grand forum mondial des femmes Pékin+25, sous l'égide de l'ONU. La France a donc la responsabilité importante d'accueillir cet événement qui aura lieu en juillet 2020, après un lancement au Mexique, pays partenaire.

Pour que cet événement mondial puisse refléter les aspirations et les engagements de la société civile féministe, la Secrétaire d'Etat Marlène SCHIAPPA lance ce jour à New York en partenariat avec UN Women et en présence d'Åsa Regnér, deputy executive director, et de la mission Mexique à l'ONU la grande consultation mondiale des organisations féministes !

Sur https://story.tl/askfeminists_fr en français, en anglais[1] et en espagnol[2], les féministes du monde entier sont invitées à s'exprimer pour que les organisatrices puissent construire un programme ambitieux et volontaire à leur image.

Cette consultation est lancée dans le cadre d'un tour de la diplomatie féministe en Amérique: la ministre Marlène SCHIAPPA s'est en effet rendue à Mexico pour rencontrer ses homologues, des élus, et participer au Women's forum, puis à Vancouver pour participer à Women Deliver avec la société civile et travailler avec ses homologues du G7 égalité qui s'est tenu en mai à Paris et à Bondy.

La diplomatie féministe de la France, portée depuis un an par Jean-Yves LE DRIAN et Marlène SCHIAPPA, trouve une nouvelle traduction concrète avec l'organisation de ce forum mondial des femmes sous l'égide de l'ONU, temps fort pour l'égalité femmes hommes; et avec cette première consultation mondiale des féministes, qui sont chaque jour en première ligne partout dans le monde pour défendre les femmes parfois au péril de leur tranquillité, de leur liberté ou de leur vie.

Cela s'inscrit dans la volonté de la France de faire de l'égalité femmes hommes une grande cause mondiale comme exprimé par le Président à l'AG des Nations Unies et comme les 7 pays du G7 s'y sont engagés à Paris en mai dernier dans leur déclaration finale commune sous la présidence de la France.

[1]https://story.tl/askfeminists_eng

[2]https://story.tl/askfeminists_sp

CP - Marlène Schiappa lance à New-York la grande consultation mondiale des féministes pour 2020 - 070619

Contact presse : presse-seefh@pm.gouv.fr - (01) 42 75 62 75

55, rue Saint-Dominique - 75007 Paris