Secteur des services : plus touché que lors des précédents ralentissements (M&G)

Parmi les principaux contributeurs au produit intérieur brut (PIB) mondial, le secteur des services a été beaucoup plus touché par la crise du Covid-19 que lors des ralentissements précédents. C’est ce que constate Kirsty Clark, Investment Specialist dans l'équipe Actions de M&G Investments. Pour qu'une reprise s'installe, il faudra que l'activité connaisse une accélération significative." Les pays qui ont pris des mesures rapides et évité d'imposer des restrictions sévères, comme Taïwan, ou qui semblent avoir efficacement contenu le virus, comme c'est le cas de la Chine, sont les mieux placés pour une reprise rapide de l'activité ", note l'experte.En Chine, les magasins de détail ont réouvert dans la plupart des villes et 98% des grandes entreprises ont repris leur activité. L'indice PMI des services généraux de Caixin China est passé d'un point bas record de 26,5 en février à 43 en mars 2020."Dans les pays où certaines restrictions restent en place (en particulier dans le monde développé, devenu l'épicentre du virus), l'efficacité des décideurs politiques à relancer la production et la demande de manière durable sera essentielle pour maintenir la reprise mondiale à mesure que ces restrictions commenceront à être levées", conclut Kirsty Clark.