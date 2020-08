Secteur principal de la construction: des signes clairs d'un ralentissement en raison du coronavirus

Après une légère baisse au début de l'année (-2%), le chiffre d'affaires du secteur principal de la construction a chuté de -8% au cours du 2e trimestre par rapport au même trimestre 2019. Tant la construction non-résidentielle que le logement ont contribué à l'évolution négative. Les pouvoirs publics continuent à retarder l'attribution de nouveaux marchés. La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) relance son appel aux maîtres d'ouvrage publics de prendre leurs responsabilités et d'accélérer les procédures d'octroi des permis de construire et d'avancer les nouveaux projets.

Le chiffre d'affaires trimestriel à son niveau le plus bas depuis 10 ans

Le chiffre d'affaires a reculé comme prévu: l'activité de construction est tombée à 5.0 milliards de francs au 2e trimestre 2020. C'est la valeur la plus basse au 2e trimestre depuis dix ans. La construction non-résidentielle reste faible, avec une baisse du chiffre d'affaires de -17%. Et rien ne permet d'envisager un retournement de la situation avant la fin de l'année en raison de la grande insécurité économique. Le logement a connu une baisse surprenante (-27%), et les perspectives pour le 3e trimestre sont également mitigées. À moyen terme, la Société Suisse des Entrepreneurs s'attend à une reprise dans ce secteur, notamment en raison des taux d'intérêt très faibles et de la demande accrue de logements dans les villes.

Réserves de travail dans un contexte défavorable

L'indice de la construction du Credit Suisse et de la SSE table sur un chiffre d'affaires de 5.6 milliards de francs au 3e trimestre 2020, soit une baisse de -8.6% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les règles d'hygiène et de distance perturbe la productivité sur de nombreux chantiers: il faut plus de travailleurs ou plus de temps pour réaliser un projet de construction. C'est pourquoi, à la fin juin 2020, le nombre d'emplois fixes à temps plein s'élève à 79 500, ce qui correspond au niveau de fin mars 2020. Cependant, il convient de noter que ce chiffre reste nettement inférieur au nombre d'emplois fixes en 2019. Notamment dans le contexte de la crise sanitaire, la construction a pu jouer son rôle d'employeur important, œuvrant pour le maintien d'emplois. Toutefois, dans la situation actuelle, il n'y a pas de marge de manœuvre pour augmenter les salaires en 2021. Il est important que les charges salariales restent au niveau actuel ou qu'elles baissent.

Plan en cinq points pour soutenir l'économie et la société

Les réserves de travail dans le bâtiment ont fortement diminué. Le génie civil a pu maintenir ses réserves de travail grâce aux projets de maîtres d'ouvrage privés. Les maîtres d'ouvrage publics, quant à eux, hésitent toujours: au cours de la première moitié de 2020, les entrées de commandes de la part des pouvoirs publics ont reculé de -9%. Avec son plan en cinq points, la SSE relance un appel aux communes, aux cantons et à la Confédération d'intensifier les travaux dans la planification de projets, dans l'octroi des permis de construire, dans l'adjudication de marchés et dans la réalisation de projets. Les maîtres d'ouvrage publics ont une part importante de responsabilité, notamment en ce qui concerne le maintien d'emplois. Dans de nombreux cantons, le secteur de la construction est parmi les premiers 3 employeurs.

Évaluations détaillées sous ces liens: