Sectigo enregistre une croissance record en 2021, alimentée par l'innovation des produits et l'acquisition de nouvelles entreprises clientes

ROSELAND, New Jersey, 13 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, un leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui une croissance record pour 2021, comprenant une augmentation de plus de 20 % des ventes d'entreprise et une croissance significative des nouveaux logos nets de niveau 1. En outre, les innovations de nouveaux produits, les récompenses de l'industrie et la forte demande du marché ont incité la société à dépasser ses objectifs de croissance.

« Nous sommes ravis de nos résultats pour 2021. Ce fut une année charnière pour Sectigo car nous avons bouleversé les normes de l'industrie afin d'aider nos clients à résoudre des défis réels en établissant une confiance numérique pour n'importe quelle identité numérique, quelle que soit son origine », a commenté Bill Holtz, PDG de Sectigo. « Notre approche moderne de la sécurité axée sur l'identité, combinée à notre portefeuille SiteLock et à l'expansion de notre équipe de direction, nous place dans une catégorie au-dessus de nos concurrents que nos clients, nos partenaires et le marché reconnaissent. »

Faits saillants sur les résultats financiers et la direction

Croissance de plus de 20 % des ventes d'entreprise : Sectigo a enregistré une augmentation de plus de 20 % des ventes d'entreprise en 2021 et une demande record, alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers Sectigo pour les aider à sécuriser et gérer leurs volumes croissants de ressources humaines et les identités des machines.



Sectigo a enregistré une augmentation de plus de 20 % des ventes d'entreprise en 2021 et une demande record, alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers Sectigo pour les aider à sécuriser et gérer leurs volumes croissants de ressources humaines et les identités des machines. David Mahdi rejoint l'équipe de direction : l'ancien vice-président de Gartner et visionnaire de la cryptographie d'identité et de la cybersécurité David Mahdi a rejoint Sectigo en décembre 2021, en tant que directeur stratégique et conseiller CISO.



l'ancien vice-président de Gartner et visionnaire de la cryptographie d'identité et de la cybersécurité David Mahdi a rejoint Sectigo en décembre 2021, en tant que directeur stratégique et conseiller CISO. SiteLock : Sectigo a fait l'acquisition du principal fournisseur de surveillance et de protection de la sécurité des sites Web, SiteLock, en mai 2021. Cette transaction comprenait également Patchman, un fournisseur néerlandais de solutions automatisées d'analyse des vulnérabilités et de correctifs pour les systèmes de gestion de contenu (CMS). Cette acquisition a étendu les capacités des produits, le réseau de partenaires et l'étendue de Sectigo à plus de 16 millions de sites Internet actuellement protégés par SiteLock et établi son leadership sur le marché en matière de sécurité web.

Sectigo a fait l'acquisition du principal fournisseur de surveillance et de protection de la sécurité des sites Web, SiteLock, en mai 2021. Cette transaction comprenait également Patchman, un fournisseur néerlandais de solutions automatisées d'analyse des vulnérabilités et de correctifs pour les systèmes de gestion de contenu (CMS). Cette acquisition a étendu les capacités des produits, le réseau de partenaires et l'étendue de Sectigo à plus de 16 millions de sites Internet actuellement protégés par SiteLock et établi son leadership sur le marché en matière de sécurité web. Le podcast sur les causes profondes atteint 50 000 auditeurs : le podcast hebdomadaire sur les causes profondes, classé cinq étoiles, animé par Tim Callan, directeur de la conformité de Sectigo, et Jason Soroko, directeur technologique, a atteint les 50 000 auditeurs. En tant que source de connaissances fiable, Sectigo vise à informer les professionnels de l'informatique sur les tendances et meilleures pratiques de l'industrie.



Innovations de produits

Sectigo devient « CA Agnostic » : les avancées du produit phare de Sectigo, Sectigo Certificate Manager (SCM), en font une plateforme universelle capable de gérer les certificats publics et privés d'autres autorités de certification (CA) de premier plan. Les clients peuvent gérer leurs identités numériques fournies par Sectigo et d'autres CA via le portail central de SCM. L'autorité de certification Microsoft est la première autorité de certification tierce majeure à être ajoutée à la plateforme CLM avancée de Sectigo, la sortie d'autres plateformes étant prévue pour début 2022.



les avancées du produit phare de Sectigo, Sectigo Certificate Manager (SCM), en font une plateforme universelle capable de gérer les certificats publics et privés d'autres autorités de certification (CA) de premier plan. Les clients peuvent gérer leurs identités numériques fournies par Sectigo et d'autres CA via le portail central de SCM. L'autorité de certification Microsoft est la première autorité de certification tierce majeure à être ajoutée à la plateforme CLM avancée de Sectigo, la sortie d'autres plateformes étant prévue pour début 2022. Les améliorations apportées aux produits résolvent les nouveaux cas d'utilisation : des innovations supplémentaires sont prévues cette année, notamment l'authentification sans mot de passe, l'orchestration de l'identité pour l'automatisation des processus robotisés (RPA), la validation de l'identité à distance pour la signature de documents et des capacités d'automatisation avancées.



Reconnaissance de l'industrie

Les 25 plus grandes sociétés de cybersécurité du Software Report de 2021 : Sectigo est l'une des 25 premières sociétés de cybersécurité du Software Report de 2021, sélectionnées pour sa prédominance dans la gestion du cycle de vie des certificats (CLM).



Sectigo est l'une des 25 premières sociétés de cybersécurité du Software Report de 2021, sélectionnées pour sa prédominance dans la gestion du cycle de vie des certificats (CLM). Les 25 meilleurs directeurs généraux de la cybersécurité de The Software Report 2021 : M. Holtz de chez Sectigo a été nommé parmi les 25 meilleurs dirigeants de la cybersécurité pour 2021 par The Software Report. M. Holtz a été reconnu pour avoir stimulé la croissance de la société et son expansion sur le marché.



M. Holtz de chez Sectigo a été nommé parmi les 25 meilleurs dirigeants de la cybersécurité pour 2021 par The Software Report. M. Holtz a été reconnu pour avoir stimulé la croissance de la société et son expansion sur le marché. Prix de la cybersécurité révolutionnaire 2021 : le cabinet de renseignements sur le marché de premier plan Tech Breakthrough a nommé Sectigo fournisseur de solutions de cryptage global de l'année lors des CyberSecurity Breakthrough Awards 2021.



le cabinet de renseignements sur le marché de premier plan Tech Breakthrough a nommé Sectigo fournisseur de solutions de cryptage global de l'année lors des CyberSecurity Breakthrough Awards 2021. Cyber Security Global Excellence Awards 2021 : la plateforme de sécurité Web Sectigo a remporté la médaille d'or dans la catégorie Nouveau produit-service de logiciel de sécurité de l'année. Soroko de Sectigo a été nommé lauréat de bronze pour le CTO de l'année lors de la 17 e édition annuelle des Cyber Security Global Excellence Awards®.



la plateforme de sécurité Web Sectigo a remporté la médaille d'or dans la catégorie Nouveau produit-service de logiciel de sécurité de l'année. Soroko de Sectigo a été nommé lauréat de bronze pour le CTO de l'année lors de la 17 édition annuelle des Cyber Security Global Excellence Awards®. Évaluation du programme de partenariat cinq étoiles : le programme de partenariat sécurisé Sectigo a reçu une note de cinq étoiles dans le CRN Partner Program Guide 2021, décernée à un groupe exclusif d'entreprises qui offrent aux fournisseurs de solutions ce qu'il y a de mieux, dépassant ainsi les limites de leurs programmes de partenariat et allant même au-delà de ces dernières.



« Il s'agit d'une période passionnante pour Sectigo avec la croissance rapide de son équipe, de ses solutions et de ses marchés adressables, ainsi que son accent mis sur l'interopérabilité et l'ouverture », a commenté Mahdi de Sectigo. « Notre priorité absolue est d'aider nos clients à protéger la pérennité de leurs organisations contre les menaces de plus en plus complexes d'aujourd'hui, et cela commence par la réduction de la complexité de l'infrastructure informatiques afin de permettre l'orchestration et l'automatisation de toutes les solutions de gestion des identités, établissant ainsi une base solide de confiance numérique. C'est ce que Sectigo offre à ses clients, et nous continuerons à montrer la voie au cours de cette nouvelle année afin d'assurer un avenir numérique sécurisé en 2022. »

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), avec la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (CA) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des CA les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.sectigo.com.

Contact chez Sectigo :

Elliot Harrison

Directeur des communications mondiales

Sectigo

Elliot.harrison@sectigo.com