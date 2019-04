Sécurité intérieure-Trump compterait limoger d'autres responsables

WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - Donald Trump compte limoger d'autres hauts responsables du département de la Sécurité intérieure, après avoir décidé de remplacer le directeur du Secret Service, a-t-on déclaré mardi de source proche du dossier.

La sous-secrétaire par intérim à la Sécurité intérieure, Claire Grady, pourrait quitter ses fonctions dès ce mardi après-midi, a-t-on dit de même source.

Certains responsables de l'administration Trump cherchent aussi à écarter John Mitnick, avocat général du département de la Sécurité intérieure, de même que Francis Cissna, directeur des services citoyenneté américaine et immigration au sein de ce département, a-t-on ajouté de même source.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a annoncé dimanche sa démission à l'issue d'un rendez-vous avec Donald Trump, au cours duquel ils ont été en désaccord sur la meilleure manière de gérer la sécurité des frontières.

Lundi, le Secret Service a annoncé que son directeur, Randolph "Tex" Alles, quitterait ses fonctions en mai. Il sera remplacé par un agent de carrière du service de sécurité présidentiel, James Murray.

Le président américain reproche au département de la Sécurité intérieure, visé par une "purge quasi systématique" selon une source gouvernementale citée par CNN, son manque de fermeté face à l'immigration.

Le premier signe de cette vaste réorganisation a été le retrait brutal par Trump, jeudi dernier, de la nomination de Ron Vitiello au poste de directeur de la police des douanes et de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Le président américain a dit vouloir "prendre une direction plus dure". (Andy Sullivan et Roberta Rampton; Eric Faye pour le service français)