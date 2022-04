Sécurité renforcée dans la capitale du Sri Lanka après la déclaration de l'état d'urgence

Dans un décret publié tard vendredi, le président Gotabaya Rajapaksa a invoqué des lois sévères qui permettent aux militaires d'arrêter et de détenir des suspects sans mandat. L'état d'urgence était nécessaire pour protéger l'ordre public et maintenir les fournitures et services essentiels, a-t-il déclaré dans une proclamation.

Fâchés par les pénuries de carburant et d'autres produits essentiels, des centaines de manifestants ont affronté jeudi la police et l'armée devant la résidence de Rajapaksa. Ils ont appelé à son éviction et ont incendié plusieurs véhicules de la police et de l'armée.

La police a arrêté 53 personnes et a ensuite imposé un couvre-feu dans et autour de Colombo vendredi pour contenir d'autres protestations sporadiques.

Réagissant à l'état d'urgence, l'ambassadrice américaine au Sri Lanka, Julie Chung, a déclaré : "Les Sri Lankais ont le droit de manifester pacifiquement, ce qui est essentiel à l'expression démocratique."

"Je surveille la situation de près et j'espère que les prochains jours apporteront de la retenue de la part de toutes les parties, ainsi qu'une stabilité économique et un soulagement bien nécessaires pour ceux qui souffrent", a-t-elle tweeté.

La nation insulaire de 22 millions d'habitants est aux prises avec des coupures de courant pouvant durer jusqu'à 13 heures par jour, alors que le gouvernement s'efforce d'obtenir des devises étrangères pour payer les importations de carburant .

Soulignant la grave pénurie de devises étrangères, un navire transportant 5 500 tonnes métriques de gaz de cuisson a dû quitter les eaux sri-lankaises après que Laugfs Gas, la société qui l'a commandé, n'a pas été en mesure de se procurer 4,9 millions de dollars auprès des banques locales pour le payer.

"Les gens se débattent avec une pénurie aiguë de gaz de cuisson, mais comment pouvons-nous les aider quand il n'y a pas de dollars ? Nous sommes coincés", a déclaré à Reuters le président de Laugfs Gas, W. H. K. Wegapitiya.

La crise actuelle - résultat de la mauvaise gestion économique des gouvernements successifs - a été aggravée par la pandémie de COVID-19, qui a frappé le tourisme et les transferts de fonds.

Elle a également marqué un brusque retournement de situation pour Rajapaksa, qui a été porté au pouvoir par une victoire majoritaire en 2019 en promettant la stabilité.

Le gouvernement a déclaré qu'il cherchait un renflouement auprès du Fonds monétaire international et demande également de nouveaux prêts à l'Inde et à la Chine.

Dans le cadre de la première aide alimentaire majeure au pays depuis que Colombo a obtenu une ligne de crédit de New Delhi, les négociants indiens ont commencé à charger 40 000 tonnes de riz.