La société Segantii Capital Management, basée à Hong Kong, a informé ses investisseurs qu'elle leur rendrait leur argent, quelques semaines après que les autorités aient inculpé le fonds spéculatif et son fondateur, Simon Sadler, pour délit d'initié, a déclaré jeudi un porte-parole de la société.

Cette information a été rapportée pour la première fois par le Financial Times.

"Nous avons toujours pensé chez Segantii que c'était une grande responsabilité et un privilège de gérer professionnellement de l'argent - et nous n'avons jamais pris cela à la légère", a déclaré le porte-parole à Reuters.

"Nous avons cependant décidé qu'à ce stade, il était dans l'intérêt de nos investisseurs de restituer leur capital de manière ordonnée."

Créé en 2007, Segantii est l'un des fonds spéculatifs les plus en vue de Hong Kong et l'un des plus anciens et des plus importants d'Asie, avec des opérations à Londres, New York et Dubaï, selon son site web.

Son fonds phare, Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund, a progressé de 2,5 % au premier trimestre, après une baisse de 1,6 % en 2023, selon la lettre d'information mensuelle du fonds, consultée par Reuters.